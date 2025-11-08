به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه شنبه در دیداری صمیمی با قهرمانان و مدال‌آوران مسابقات جهانی کشتی، ضمن شنیدن دغدغه‌های آنان، از تلاش‌های بی‌وقفه‌شان برای اعتلای نام ایران و مازندران در عرصه جهانی تقدیر کرد.

استاندار مازندران در این نشست با اشاره به جایگاه والای کشتی در فرهنگ پهلوانی ایران، اظهار داشت: شما با ایمان، تلاش و غیرت، پرچم سه‌رنگ ایران را در سراسر جهان به اهتزاز درآوردید. کشتی فقط ورزش نیست؛ درس مردانگی، فروتنی و اخلاق است. زنده‌باد نام مازندران که در دنیا می‌درخشد، و زنده‌باد بازوان قدرتمند و اخلاق پهلوانی شما که الگوی جوانان این مرز و بوم هستید.

وی افزود: وجود شما در عرصه‌های جهانی نه تنها نمایانگر قدرت و توانمندی ورزش کشور است، بلکه نماد اخلاق و شجاعت ایرانی است که در تمامی رقابت‌ها می‌درخشد.

استاندار مازندران در ادامه تأکید کرد که ورزشکاران نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ایجاد امنیت پایدار در جامعه دارند و گفت: وقتی شما مدال می‌آورید، جامعه از آسیب‌ها فاصله می‌گیرد و امید و خودباوری در دل جوانان زنده می‌شود. ریشه این افتخار نه تنها در تمرینات سخت شما، بلکه در اخلاق و تاریخ مازندران است.

یونسی رستمی همچنین از برنامه‌ریزی برای تکمیل سالن ۵۰۰۰ نفره کشتی در شهرستان جویبار طی شش ماه آینده خبر داد و گفت: با حمایت ریاست جمهور، این پروژه به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید تا زیرساخت‌های ورزش کشتی در استان تقویت شود.

وی افزود: این سالن بزرگ کشتی که در شهرستان جویبار در حال ساخت است، به عنوان یک مرکز ورزشی ویژه برای کشتی‌گیران استان، می‌تواند به ارتقای سطح ورزش کشتی کمک شایانی کند و زیرساخت‌های لازم برای برگزاری مسابقات بین‌المللی را در استان فراهم آورد.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود از اعطای پاداش و زمین به مدال‌آوران خبر داد و اعلام کرد: در همکاری با اداره‌کل راه و شهرسازی، برای قهرمانانی که مدال طلا کسب کرده‌اند و فاقد شغل هستند، اشتغال پایدار ایجاد خواهیم کرد. این وظیفه ماست که پشتوانه قهرمانان‌مان باشیم.

وی ادامه داد: ما باید از قهرمانان خود حمایت کنیم، نه تنها از جنبه مالی بلکه از نظر شغلی و اجتماعی نیز باید به آنان فرصتی برای پیشرفت و موفقیت بیشتر بدهیم.