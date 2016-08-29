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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۴۷

وزیر ورزش و جوانان:

۴۲۸۰ پروژه ورزشی کلنگ زنی شده در کشور وجود دارد

۴۲۸۰ پروژه ورزشی کلنگ زنی شده در کشور وجود دارد

جویبار- وزیر ورزش و جوانان گفت: چهار هزار و ۲۸۰ پروژه ورزشی در دولت قبل کلنگ زنی شده و در این دولت تنها سالن ورزشی جویبار را کلنگ زده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم آغاز ساخت سالن ورزشی در جویبار  با گرامیداشت هفته دولت وشهیدان رجایی و باهنر و آرزوی توفیق برای همه مدیران نظام با تقدیر هیئت دولت و رئیس جمهور از ورزشکاران المپیک با بیان خاطره ورزشی خود اظهار داشت: در سالهای ۴۷ و ۴۸ کشتی می‌گرفتم و با امامعلی حبیبی، عبدالله موحد و بسیاری از بچه‌های جویبار هم تمرین و هم بازی بودیم.

وی با بیان اینکه مازندران قلب ورزش کشور است افزود: برخی کشتی گیران مثل حسن یزدانی، قاسمی و غیره کشتی‌شان به دل می‌نشیند و موجب اعتلا نظام جمهوری اسلامی شدند و نام. ایران را جاودانه کردند.

وزیر ورزش و جوانان هفته دولت را فرصتی برای ارزیابی عملکرد دولت و اطلاع رسانی آن به مردم دانست و گفت: از اقدامات مهم دولت تدبیر وامید، کاهش تحریم‌ها، نتیجه رساندن برجام، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، رفع ایران هراسی و افزایش میزان مشارکت بوده است.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه بیش از چهار هزار و ۲۸۰ پروژه ورزشی از سوی دولت قبل کلنگ زنی شده بود و نیمه تمام مانده‌اند گفت: در این سه سال هیچ زمین و طرح ورزشی را کلنگ زنی نکرده‌ام و امروز تنها برای سالن ورزشی جویبار آمده‌ام.

گودرزی با بیان اینکه ورزش جویبار را خاص می‌بینیم افزود: سالن ورزشی با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان و ظرفیت پنج هزار نفر در فضایی به مساحد ۱۰ هزار متر مربع ساخته می‌شود و از قسمت‌های مختلف تشکیل می‌شود.

کد مطلب 3755371

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