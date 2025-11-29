صادقی: معادن مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در جلسه شورای معادن استان، با تأکید بر اهمیت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی واحدهای معدنی، گفت: معادن استان باید در کنار فعالیت اقتصادی، نسبت به بازسازی و اصلاح راه‌ها و توسعه مناطق استقرار خود اقدام کنند تا بستر اجتماعی مناسبی برای توسعه پایدار بخش معدن در استان فراهم شود.

وی افزود: فعالیت معدنی تنها به استخراج و تولید محدود نمی‌شود؛ بلکه باید همزمان با آن به ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه و توسعه زیرساخت‌های محلی توجه شود.

استاندار زنجان همچنین بر ضرورت تقویت نظارت بر عملکرد معادن تأکید کرد و اظهار داشت: رعایت ضوابط فنی، زیست‌محیطی و اجتماعی از سوی بهره‌برداران یک الزام است، اگر معادن بخواهند نقش مثبت و پایدار در اقتصاد استان ایفا کنند، باید همزمان به حفظ محیط زیست و حقوق اجتماعی مردم توجه داشته باشند.

صادقی با اشاره به اهمیت اقدامات اکتشافی در پهنه‌های معدنی استان، خواستار تسریع در اجرای برنامه‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) شد و گفت: شناسایی ذخایر جدید و افزایش ظرفیت معدنی استان می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های تازه و ایجاد اشتغال پایدار باشد.

استاندار زنجان با اشاره به مصوبه مهم این جلسه مبنی بر آغاز عملیات اجرایی بهسازی بخشی از محور زنجان – دندی و تکاب، این اقدام را «پاسخی به مطالبه جدی فعالان معدنی و مردم منطقه» دانست و گفت: ارتقای ایمنی و بهبود مسیرهای ارتباطی مناطق معدنی نه تنها به توسعه بخش معدن کمک می‌کند، بلکه کیفیت زندگی مردم این مناطق را نیز ارتقا می‌دهد.