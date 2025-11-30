صادقی: روند مولدسازی اموال دولت در زنجان تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن صادقی در جلسه کارگروه استانی مولدسازی گفت: با توجه به پایان اعتبار احکام اعضای شورای عالی مولدسازی کشور و بازه زمانی معرفی و صدور و تأیید احکام اعضای جدید آن و با در نظر گرفتن لزوم دریافت مصوبه از شورای عالی کشور برای پروندههای مولدسازی استانی، شاهد وقفهای کوتاه در روند برگزاری این جلسات و بررسی پروندههای مولدسازی و صدور مصوبات مربوطه بودیم.
وی افزود: خوشبختانه معرفی و صدور احکام جدید و برگزاری مجدد جلسات این شورا و نیز با تلاش و پشتکار مدیران دستگاههای اجرایی استان میتوان از طریق مولدسازی کمک شایانی به تأمین مالی پروژههای نیمهتمام استان کرد و با تکمیل پروژههای نیمهتمام استان موجبات دلگرمی و رضایت مردم شریف زنجان را در بازه زمانی کوتاه فراهم کرد.
استاندار زنجان با اشاره به اختصاص روز یکشنبه هر هفته به جلسات تخصصی بررسی و پیگیری روند مولدسازی در استان، گفت: ضروری است بهصورت مداوم و هفتگی جلسات برای رفع موانع و مشکلات مربوطه برگزار شود.
وی ادامه داد: امیدواریم تلاشهای همه در جهت ادامه روند روبهرشد مولدسازی و دستیابی به نتیجه مطلوب به کار بسته شود تا اهداف استان در این زمینه تحقق یابد.
صادقی افزود: در این جلسه مشکلات مربوط به مولدسازی و ارزش افزایی املاک جهاد کشاورزی استان و نحوه مولدسازی املاک استانداری زنجان بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات این جلسات بهعنوان مصوبات هیئت استانی مولدسازی اموال دولت جهت اتخاذ تصمیم نهایی به هیئت عالی مولدسازی اموال دولت در سطح کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.
