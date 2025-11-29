مدارس برخی شهرستان ها در آذربایجان شرقی یکشنبه هم غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا روز شنبه در خصوص فعالیت مدارس و ادارات برای روز یکشنبه ۹ آذر به شرح ذیل است:

مقرر شد در روز یکشنبه، در شهرستان‌های تبریز، اسکو، بناب، آذرشهر، عجبشیر، شبستر مراکز پیش‌دبستانی تعطیل و مدارس در تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار می‌شوند.

در شهرستان. های مراغه، مرند، ملکان، لیلان پیش‌دبستانی ها تعطیل و مدارس دایر می‌باشد.

فعالیت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و تمامی ادارات استان به روال عادی دایر خواهد بود.

ادارات مکلف هستند با درخواست مرخصی استحقاقی مادران دارای فرزند محصل موافقت کنند.

مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانه‌های آلاینده حاشیه شهرهای آلوده تداوم داشته باشد.

اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در روز یکشنبه تداوم خواهد داشت.

همچنین در روز یکشنبه حمل و نقل عمومی شامل اتوبوسرانی و مترو رایگان خواهد بود و توصیه می‌شود شهروندان تا حد امکان از خودروهای تک‌سرنشین استفاده نکنند.

به مردم شریف استان توصیه می‌شود در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.