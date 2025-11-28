اطلاعیه تعطیلی مدارس آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی آمده است:
احتراماً پیرو پیگیری مدیران محترم مدارس و دانش آموزان و اولیا گرامی مبنی بر وضعیت فعالیت مدارس در روز شنبه مورخه هشتم آذرماه، به اطلاع میرساند؛ بر اساس تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا فعالیت آموزشی مدارس شهرستان تبریز (نواحی پنجگانه، خسروشاه، باسمنج و سردرود) و شهرستانهای اسکو (اسکو، شهر جدید و ایلخچی)، بناب، عجبشیر، آذرشهر (آذرشهر و گوگان)، ملکان، لیلان، شبستر (شبستر، صوفیان و تسوج) مراغه و مرند به صورت مجازی و در شبکه شاد انجام خواهد گرفت.
شایان ذکر است؛ فعالیت مراکز سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان نیز در تاریخ مذکور تعطیل و سنجش نوآموزان در زمان اعلامی بعدی صورت خواهد پذیرفت.
همچنین لازم به ذکر است؛ در روزهایی که به دلیل آلودگی و برودت هوا آموزشها به صورت مجازی برگزار میشود، مدیران محترم مدرسه موظف هستند، فرایند ارائه آموزش مجازی به دانشآموزان را ارزیابی و پایش نمایند.
