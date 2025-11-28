  1. استانها
اطلاعیه نحوه فعالیت ادارات و دانشگاه های آذربایجان شرقی

تبریز-در جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا آذربایجان‌شرقی موارد زیر درخصوص فعالیت مدارس و ادارات در روز شنبه مصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبات روز جمعه جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا به شرح ذیل است:

مقرر شد در روز شنبه مدارس شهرستان‌های تبریز، اسکو، بناب، آذرشهر، عجب‌شیر، لیلان، ملکان، شبستر، مراغه و مرند به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار می‌شوند

فعالیت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و تمامی ادارات استان به روال عادی دایر خواهد بود.

مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانه‌های آلاینده حاشیه شهرهای آلوده تداوم داشته باشد

اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در روزهای شنبه و یکشنبه تداوم خواهد داشت.

همچنین در روزهای شنبه و یکشنبه حمل و نقل عمومی شامل اتوبوسرانی و مترو رایگان خواهد بود و توصیه می‌شود شهروندان تا حد امکان از خودروهای تک‌سرنشین استفاده کنند.

به مردم شریف استان توصیه می‌شود در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.

    ااا ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      لطفا خداافرین هم تعطیل کنین دیگه
    A ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      دانشجوها ریه ندارند؟ شهرهایی که آلودگیشون کمتر از تبریز هست دانشگاه مجازی شده.
    فرهاد قنبری ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      ببخشید من متوجه نمیشم چرا باید شهروندان از خودروهای تک سرنشین استفاده کنند
    صمد مشیری ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      با سلام تهران با داشتن شاخص پایینتر از تبریز دانشگاه واداره ها را تعطیل کرده واقعا چرا تصمیم گیری درستی انجام نمیشود من سخنم با دانشگاه ها است که باید سر کلاس حاضر شوند وگرنه کارمندها. اختیارات بیشتری نسبت به دانشجویان دارند و می‌توانند نصف روز یا مرخصی بگیرند لطفاً عاقلانه تصمیم گیری کنید این دانشجویان آیندگان ما هستند
    ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      با این کارتون خبر ندارین اینقدر تعداد دانشجویان زیاد هست که تردد های بسیاری خواهند کرد و استفاده از وسایل نقلیه بسیار خواهد شد التماس تفکر
    ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      دانشجو ها ریه ندارند لطفاً دانشگاه و حوزه هارا هم تعطیل کنین
    امیر ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      دانشجوها آدم نیستن؟؟؟

