به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، مهدی حیدری با اشاره به ابلاغ شیوهنامه تأسیس، فعالیت و نظارت بر آژانسهای جذب سرمایهگذاری خارجی اظهار کرد: هدف اصلی این کار ایجاد یک شبکه حرفهای و تخصصی جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور است. قانون گذار در ماده ۳۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها سازمان سرمایه گذاری را مکلف کرده است که چارچوبی برای شکلگیری آژانسهای جذب سرمایه گذاری ترسیم کند.
وی افزود: این شیوهنامه تکمیلکننده پیشنیازهای لازم برای تبیین نحوه شکلگیری آژانسها و استانداردهای تأسیس فعالیت نظارت و پاسخگویی آنهاست؛ ما با این باور که بخش خصوصی کشور از این میزان از بلوغ و بالندگی برخوردار است که بتواند در شناسایی و معرفی ظرفیتهای اقتصاد ایران و تبدیل آنها به فرصتهای قابل مذاکره و انجام تعاملات بین المللی منتهی به جذب سرمایه گذاری و تأمین مالی پیشاپیش دولت حرکت کند، میخواهیم شرایط را برای انجام هر چه بهتر این اقدامات در بستر بدنه واقعی اقتصادی کشور فراهم کنیم.
معاون وزیر اقتصاد درباره نقش این آژانسها در اکوسیستم سرمایه گذاری کشور اظهار داشت: در دنیا جذب سرمایه گذاری یک کار کاملاً حرفه ای رقابتی و تخصصی است. کشورها از ظرفیت شرکتهای مشاور سرمایه گذاری استفاده میکنند. در ایران نیز این آژانسها سه نقش کلیدی خواهند داشت که ترویج و تصویرسازی سرمایه گذاری خارجی در ایران تولید محتوا، معرفی فرصتها حضور در رویدادهای جهانی بازاریابی هدفمند مهمترین آن است.
حیدری، مشاوره و خدمات به سرمایه گذاران خارجی از مرحله آشنایی با پروژه تا ثبت شرکت اخذ مجوز، هماهنگی با دستگاهها و شروع عملیات اجرایی و پشتیبانی پس از ورود سرمایه حل مشکلات پیگیری مجوزها گزارش دهی و همراهی در توسعه سرمایه گذاری را دو هدف دیگر این آژانسها دانست و افزود: این مدل باعث چابکی تخصصی شدن و توسعه ظرفیتهای بخش خصوصی در حوزه جذب سرمایه گذاری میشود.
وی تأکید کرد: البته ما انتظار داریم آژانسها در کنار خدماتی که ارائه میدهند، به عنوان مشاورانی امین و حرفه ای در بهبود و تسهیل فضای سرمایه گذاری و شناسایی چالشها و پیشنهاد راهکار در خصوص آنها عمل کنند.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص الزامات دریافت مجوز آژانس جذب سرمایه گذاری تصریح کرد: فضای اقتصادی و ظرفیتهای موجود در کشور و همچنین قابلیتهای شناخته شده ای که در بخش خصوصی وجود دارد ایجاب میکند نهادهایی معتبر حرفه ای و قابل اتکا در تعاملات بین المللی و تخصصی با ذی نفعان جدید به منظور روان سازی جریان اطلاعات و معرفی قابلیتهای موجود شکل بگیرد. به همین دلیل معیارهای عینی مبتنی بر توانمندیهای مورد انتظار مانند حداقل ۲۰ میلیارد تومان سرمایه نقدی توان تحلیل مطالعات امکان سنجی تولید محتوا به سه زبان و مدیران با تجربه و فاقد هر گونه سو سابقه مالی در نظر گرفته ایم. این دقت نظر در تعیین شرایط برای این است که اعتماد سرمایه گذار خارجی و سرمایه پذیر داخلی به درستی شکل بگیرد و بازار تا حد ممکن از فعالیتهای غیر حرفه ای مصون بماند.
حیدری همچنین درباره فرآیند صدور مجوز گفت: مجوز تأسیس پس از بررسی مدارک در دبیرخانه و هیأت تشخیص صادر میشود و ۶ ماه اعتبار دارد. برای دریافت مجوز فعالیت آژانس باید سرمایه دفتر مناسب اساسنامه اصلاح شده و زیر ساختهای تحلیل پروژه و تولید محتوا را فراهم کند پس از ارزیابی مجوز فعالیت دو ساله صادر میشود.
وی در خصوص سازوکار نظارتی بر عملکرد آژانسها تأکید کرد: در این شیوه نامه تلاش شده لایههای نظارتی چندلایه و جدی و در عین حال بهینه برای نظارت بر عملکرد آژانسها تعریف شود که شامل ارزیابیهای دورهای و گزارش دهی مستمر، بررسی صورتهای مالی حسابرسی شده بازدیدهای میدانی و استعلامهای موردی است و در صورت بروز تخلف، هیأت تشخیص مرجع ارزیابی تخلفات و ارائه پیشنهاد درباره تمدید، تعلیق، تذکر یا لغو مجوز آژانس به رئیس سازمان است. ارزیابیهای صورت گرفته یکی از مهمترین معیارها برای تمدید مجوز فعالیت آژانس هاست؛ این سازوکار باعث میشود کیفیت خدمات و حرفه ای بودن عملکرد آژانسها تضمین شود.
سرپرست سازمان سرمایه گذاری در پاسخ به این پرسش که سرمایه گذاران خارجی چه خدماتی دریافت میکنند؟ بیان کرد: سرمایه گذار خارجی زمانی وارد یک کشور میشود که سه سوال او پاسخ روشن داشته باشد: ۱. چه پروژههایی آماده و قابل اعتماد است؟ ۲. فرآیند اداری چطور پیش میرود و چه کسی همراهی میکند؟ و ۳. در صورت بروز مشکل چه نهادی پاسخگوست؟؛ آژانسها دقیقاً برای پاسخ به این سه سوال طراحی شده اند.
وی ادامه داد: لذا این آنها باید فرصتها را تحلیل کنند، بستههای سرمایه گذاری حرفه ای ارائه دهند، پیگیریهای اداری و حقوقی را انجام دهند و در تمام مراحل کنار سرمایه گذار باشند. به عبارت دیگر ما یک نقطه تماس واحد و تخصصی در بخش خصوصی برای ورود و توسعه سرمایه گذاری ایجاد کرده ایم.
سرپرست سازمان سرمایه گذاری درباره ایجاد شعب داخلی و خارجی آژانسهای جذب سرمایه گذاری خارجی اظهار کرد: این کار با تأیید سازمان سرمایه گذاری امکانپذیر است. این موضوع برای ما اهمیت زیادی دارد؛ چون آژانسها میتوانند در کشورهای هدف دفتر ایجاد کنند و ظرفیتهای ایران را به صورت حضوری و حرفه ای معرفی کنند. وجود نهادهای حرفه ای Promotion Agency از شاخصهای مهم در ارزیابیهای بین المللی است. ایجاد این شبکه باعث ارتقای کیفیت معرفی پروژهها تسهیل تعامل با سرمایه گذار و بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی ها خواهد شد. از سوی دیگر ارائه خدمات حرفه ای و دقیق به مخاطبان و سرمایه گذاران هم میتواند نقش مهمی در شناخته شدن آژانسها در داخل و خارج و تبدیل شدن آنها به موتورهای قدرتمند جذب سرمایه گذاری کشور ایفا کند.
وی با بیان اینکه برگزاری رویدادهای اقتصادی و آموزشی در موضوعات مرتبط و مشارکت در رویدادهای برگزار شده در داخل و خارج از کشور هم یکی از حوزههای مهم عملکرد آژانسها به شمار میرود افزود: همچنین ارائه مشورتها و پیشنهادهای سیاستی این آژانسها میتواند به عنوان یک مشاور هوشمند و چابک در کنار سیاست گذار منجر به تسریع و تسهیل در بهبود محیط سرمایه گذاری کشور شود. سازمان سرمایه گذاری هم ضمن اطلاع رسانی و معرفی این آژانسها به عنوان نهادهای معتبر و رسمی ارائه دهنده خدمات مربوطه به سرمایه گذاران خارجی و سرمایه پذیران داخلی در برنامههای جاری خود در داخل و خارج از کشور هم سعی در مشارکت دادن آژانسهای موفق و معتبر خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: اولویت با آژانسهای سرمایهگذاری خطرپذیر است که از طریق اصلاحات ساختاری در حال پیگیری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان سرمایهگذاری، این آژانسها میتوانند منابع مالی را تأمین و پروژههای سرمایهگذاری خطرپذیر را اجرا کنند.
