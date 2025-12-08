به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگداشت روز حسابدار که به میزبانی جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار شد، این بار تنها یک مراسم نمادین نبود؛ بلکه به تریبونی برای اعلام «مانیفست جدید شفافیت مالی» در دولت تبدیل شد. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این رویداد با ترسیم نقشه‌ای متفاوت از ریشه‌های تورم، اصلاحات ساختاری در نظام حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی را نه یک انتخاب فنی، بلکه حیاتی‌ترین اقدام دولت برای مهار تورم مزمن و تضمین رشد پایدار دانست.

کالبدشکافی تورم؛ از پنهان‌کاری در ترازنامه‌ها تا چاپ پول

وزیر اقتصاد با گریزی تحلیلی به بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا و تصویب قانون «داد-فرانک»، به یک درس بزرگ تاریخی اشاره کرد: ریشه فروپاشی‌ها، پنهان شدن ریسک‌ها و زیان‌های سمی در لایه‌های زیرین ترازنامه‌های صوری بود.

مدنی‌زاده با شبیه‌سازی این مکانیزم در اقتصاد ایران، پرده از راز تورم‌های چند دهه‌ای برداشت. به گفته او، چرخه معیوب تورم در ایران دقیقاً از نبودِ شفافیت آغاز می‌شود: وقتی حسابرسی در سطح بنگاه به درستی انجام نمی‌شود، زیان‌ها و ریسک‌ها نامرئی می‌شوند. این ناترازی‌های پنهان به صورت صوری انباشته شده، به شریان‌های بانکی تزریق می‌شوند، در ترازنامه مؤسسات مالی رسوب می‌کنند و در نهایت مانند یک آوار بر سر ترازنامه بانک مرکزی خراب می‌شوند. نتیجه؟ بانک مرکزی ناچار به چاپ پول بدون پشتوانه می‌شود.

او تصریح کرد که تورم ساختاری ایران، مولود همین فرآیند است و همگان زخم‌های این تورم را بر پیکر اقتصاد کشور دیده‌اند. وزیر اقتصاد با پذیرش نقدهای وارده، «کم‌توجهی تاریخی حاکمیت به گزارش‌های حسابرسی» را خطایی بزرگ خواند و تأکید کرد که دوران اداره کشور با متدهای منسوخ به پایان رسیده است.

دو فرمان فوری برای «پارادایم شیفت» مالی

مدنی‌زاده در ادامه، نقشه راه وزارت اقتصاد برای سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران را در قالب دو اولویت هم‌سطح، فوری و بدون اغماض ابلاغ کرد.

۱. استقرار بی‌چون‌وهچرای IFRS (زبان مشترک مالی جهان)

وزیر اقتصاد الزام به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) را گام نخست دانست و اعلام کرد که این استاندارد باید به سرعت در تمامی ارکان اقتصادی، از دولت و بانک‌ها گرفته تا بنگاه‌ها، پیاده‌سازی شود.

وی تأکید کرد: اصلاح نظام بانکی بدون دانستن ارزش واقعی دارایی‌ها (از طریق متدهایی نظیر ECL و IFRS) توهمی بیش نیست. اولین دستور من به شبکه بانکی، شفاف‌سازی بر مبنای همین استانداردهای جهانی بوده است.

۲. همگامی با انقلاب صنعتی چهارم و حسابرسی داده‌محور

اولتیماتوم دوم وزیر، هشداری جدی در خصوص عقب‌ماندگی تکنولوژیک بود. مدنی‌زاده با اشاره به سرعت سرسام‌آور انقلاب صنعتی چهارم هشدار داد: اگر اکوسیستم حسابداری و حسابرسی ما به سرعت خود را با اقتصاد دیجیتال و داده‌محور تطبیق ندهد، اقتصاد دیجیتال در ایران محکوم به فناست و ما برای همیشه از قطار توسعه جهانی جا خواهیم ماند.

او از جامعه حسابداران خواست منتظر برنامه‌های بلندمدت نمانند و همین امروز برای خروج حکمرانی اقتصادی از این «تعادل نامطلوب» اقدام کنند.

منشور اخلاقی و فنی حسابداران نوین

وزیر اقتصاد سه انتظار کلیدی و راهبردی را از جامعه حسابداران مطرح کرد:

صداقت حرفه‌ایِ بی‌رحمانه: ایستادگی واقعی در برابر فساد.

یادگیری مادام‌العمر: به‌روزرسانی مداوم دانش برای همگامی با جهان.

شهامت در حقیقت‌گویی: بیان واقعیت، حتی اگر تلخ و پرهزینه باشد.

وی با تحسین سابقه درخشان جامعه حسابداری، توپ را به زمین سیاست‌گذار انداخت و قول داد رویه‌ی نادیده گرفتن گزارش‌های تخصصی تغییر کند.

بسته حمایتی و زیرساختی وزارت اقتصاد

مدنی‌زاده همچنین از ابلاغ برنامه‌های عملیاتی گسترده به سازمان حسابرسی خبر داد که رئوس آن عبارتند از:

توسعه حسابرسی مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) و حذف کامل کاغذ.

تضمین استقلال واقعی حسابرسان.

اصلاح نظام تعرفه و دستمزد (مبتنی بر عملکرد و ظرفیت‌های قانونی ماده ۲۱۷).

سرمایه‌گذاری سنگین بر روی سرمایه انسانی و پژوهش.

او همچنین از متخصصان این حوزه خواست تا در هزارتوی قوانین متناقض و درهم‌تنیده، دولت را در پالایش مقررات یاری کنند، چرا که عبور از نظام سنتی به مدرن نیازمند یک اجماع ملی و تغییر باورهاست.

خطاب به نسل آینده؛ شما نگهبانان اعتماد هستید

در فرازی الهام‌بخش، وزیر اقتصاد خطاب به دانشجویان و نسل جوان حسابداری، تصویر کلیشه‌ای «سند زدن و تراز بستن» را در هم شکست و گفت: شما نگهبانان نامرئی اعتماد در اقتصاد ایران هستید. قلم شما و نحوه گزارش‌دهی شما، مستقیماً بر سفره مردم، اشتغال و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. سرمایه‌های اصلی شما نه دفاتر مالی، بلکه صداقت، عطش یادگیری و جرأت گفتن حقیقت است.