وجود ۳۹ هزار خانه خالی در گلستان؛ بازار مسکن همچنان تحت فشـار است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی، شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه نبود تعادل در عرضه و تقاضای مسکن به یکی از چالشهای جدی استان تبدیل شده است، اظهار کرد: آمارهای رسمی نشان میدهد با وجود تعداد قابلتوجهی خانه خالی، همچنان بخش زیادی از مردم درگیر اجارهنشینی و فشارهای اقتصادی ناشی از آن هستند.
وی با اشاره به گزارشهای ثبتشده درباره وضعیت مسکن در گلستان افزود: در سال ۹۵، حدود ۸۱ هزار و ۵۶۸ خانوار مستأجر در استان داشتیم و در همان سال ۳۹ هزار واحد خالی شناسایی شد. این فاصله نشان میدهد که ظرفیت بالقوهای برای ساماندهی بازار مسکن وجود داشته اما استفاده نشده است.
حسینی ادامه داد: بنا بر قانون، دستگاههای دولتی موظفاند اراضی مازاد خود را برای تولید مسکن معرفی کنند، اما طی سالهای گذشته بسیاری از دستگاهها همکاری لازم را نداشتهاند. این در حالی است که بخش زیادی از زمینهای دولتی قابلیت ورود به طرحهای مسکن را دارند.
مدیرکل راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه وجود این تعداد خانه خالی در کنار افزایش مستأجران یک تناقض جدی در مدیریت بازار مسکن به شمار میرود، گفت: اگر این ظرفیتها فعال شود، میتواند بخش مهمی از نیاز استان را مرتفع کرده و روند ساخت شهر جدید پشتیبان منطقه آزاد را نیز منطقیتر کند.
وی افزود: تولید مسکن زمانی به نتیجه میرسد که همه ظرفیتها خانههای خالی تا اراضی مازاد دستگاهها بهطور همزمان به کار گرفته شود.
