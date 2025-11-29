به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد عصر شنبه در جریان سفر به شهرستان قوچان و بازدید از برخی پروژه‌های عمرانی این شهرستان در جمع خبرنگاران و مدیران دستگاه‌ها اجرایی با استناد به نامه حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) به مالک اشتر، اظهار کرد: اخذ خراج و مالیات، جهاد با دشمنان، سامان‌دهی و بهبود امور مردم در معیشت و اقتصاد و آبادانی شهرها از وظایفی بوده که برای حکومت برشمرده شده است.

وی با اشاره به حوزه امنیتی و دفاعی و یادآوری حوادث جنگ ۱۲ روزه، گفت:، امنیت کشور مدیون شهدا است، در دنیا روی آن ۱۲ روز حساب ویژه‌ای باز کردند حتی رئیس مجلس ملی پاکستان گفت: شما تنها کشوری هستید که می‌توانست اسرائیل را شکست دهد اما ما در این جنگ طرف حسابمان آمریکا بود و با آنها جنگیدیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مالیات را اصلی‌ترین درآمد دولت دانست که مردم باید آن را پرداخت کرده تا کشور اداره شود و افزود: در ساماندهی شهرهایمان و بهبود وضعیت مردم مانده و مشکل داریم و این واقعیت را باید پذیرفت زیرا نبود روحیه جهادی در حوزه اقتصاد یکی از علت‌های اصلی است.

نیکزاد با اشاره به رویکرد مسئله‌محور نمایندگان، گفت: نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی موضوعات و مشکلات متعددی را با وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت بهداشت مطرح کرده بود که امروز جلسه‌ای مشترک با نمایندگان این وزارتخانه‌ها در شهرستان برگزار شد.

وی بیان کرد: در بحث سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوبات خوبی در موضوع تأمین قیر، تسهیلات بلاعوض و تسهیلات کم‌بهره به‌ویژه برای کارخانه آسفالت که ۴۰ میلیارد تومان نیاز داشت، گرفته شد و قرار شد این تسهیلات ۴۰ میلیاردی تأمین شود که این مصوبه می‌تواند تحولی در حوزه شهرداری‌ها ایجاد کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به تصمیمات اتخاذ شده در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز تصمیم بسیار خوبی گرفته شد به‌گونه‌ای که قرار شد به تمامی متقاضیان ساخت مسکن در روستاها، بدون محدودیت تسهیلات داده شود.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد به افرادی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و به افراد متعلق به دهک‌های یک تا سه درآمدی نیز ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض تعلق گیرد.

نیکزاد از اخذ تصمیم برای تأمین دستگاه ام‌آرآی برای این شهرستان خبر داد و گفت: در این موضوع قرار شد حداکثر تا شهریور ماه سال ۱۴۰۵، با پیگیری‌های ویژه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران اولین دستگاه ام‌آرآی که وزارت بهداشت به کشور وارد می‌کند در اختیار شهرستان قوچان قرار گیرد و ما قطعاً از این قول گذشت نمی‌کنیم.

وی همچنین از اختصاص کمک‌های مالی برای تکمیل ساختمان پزشکان و سایر ساختمان‌های تحت نظارت شبکه بهداشت و درمان قوچان خبر داد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای تکمیل ۳۰ کیلومتر از راه‌های روستایی قوچان و اختصاص دو دستگاه ماشین آلات جدید به این شهرستان، بیان کرد: مصوبات ظرف ۴۸ ساعت به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود و قطعاً مسئولان شهرستان و استان پیگیری‌های لازم را انجام خواهند داد.