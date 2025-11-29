معاون استاندار: ۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن اصفهان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاریقرآن عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان با ارائه گزارش جامع از وضعیت طرح نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار کرد: استان اصفهان پس از تهران با ۴۲۰ هزار متقاضی تأیید اولیه و بیش از ۱۵۰ هزار متقاضی تأیید نهایی، رتبه دوم کشور را در تعداد ثبتنامکنندگان دارد.
وی ادامه داد: تاکنون بالغ بر ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین به ۱۱۴ شهر استان الحاق شده و در مناطق روستایی نیز زمین قابل توجهی تأمین و واگذار شده است.
قاریقرآن بزرگترین پروژه استان را الحاق ۸۰۰ هکتار زمین در شاهینشهر با ظرفیت ۳۵ هزار واحد مسکونی عنوان کرد و افزود: در پیرامون کلانشهر اصفهان شامل بهارستان، خمینیشهر، نجفآباد و شهرهای اقماری نیز حدود ۹۰۰ هکتار زمین در مراحل مختلف تصویب قرار دارد که ۲۶۰ هکتار آن مصوب و ابلاغ شده و مابقی در حال طی مراحل کمیسیون ماده پنج و تهیه طرح تفصیلی است.
معاون استاندار میانگین پیشرفت فیزیکی ۵۵ تا ۵۶ هزار واحدی که به متقاضیان واگذار شده را ۳۷ تا ۳۸ درصد اعلام کرد و گفت: تا امروز پنج هزار و ۵۰۰ واحد به صورت کامل با نازککاری و برخورداری از انشعابات آب، برق و گاز تحویل متقاضیان شده و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری تا چهار هزار و ۵۰۰ واحد دیگر آماده تحویل شود.
وی همچنین از پرداخت ۵۲ هزار فقره تسهیلات بانکی به سازندگان و متقاضیان خبر داد و گفت: هماکنون هفت تا هشت هزار واحد دیگر در مراحل آمادهسازی زمین قرار دارند که به زودی قابل واگذاری و شروع عملیات اجرایی خواهند بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان درخصوص اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: ۳۸ هزار نفر در استان ثبتنام کردند که حدود سه هزار و ۴۰۰ متقاضی دارای سه تا چهار فرزند زیر ۲۰ سال هستند. با تأمین زمین جدید بهویژه در شاهینشهر، پیشبینی میکنیم تا پایان سال این رقم به ۷۰ تا ۸۰ درصد متقاضیان تأییدشده برسد.
معاون عمرانی استاندار در پایان با اشاره به تأمین کامل خدمات زیربنایی در اکثر پروژهها و ایجاد زمینه مهاجرت معکوس به روستاهای شرق استان، تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه استانداری و دستگاههای مرتبط این است که تا پایان سال ۱۴۰۴ جهش قابل توجهی در تحویل واحدها و عمل به تعهدات نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در استان اصفهان رقم بخورد.
