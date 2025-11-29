پیشرفت ۶۰ درصدی نهضت ملی مسکن در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حبیبی شامگاه شنبه در پنجمین جلسه شورای مسکن استان که در محل سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، از پیشرفت ۶۰ درصدی طرح نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و بر لزوم تسریع در روند ساخت و ساز تأکید کرد.
حبیبی با اشاره به گسل نابرابری مالکیت مسکن در استان، افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم موجود، شاهد افزایش فاصله مالکیت مسکن در بین اقشار مختلف جامعه هستیم و این نابرابری میتواند اثرات منفی بسیاری بر روی دهکهای پایین جامعه بگذارد و نیازمند توجه فوری است.
معاون عمرانی استاندار کردستان با تأکید بر اینکه تمامی دستگاههای اجرایی باید برای جبران عقبماندگیها در تأمین زمین، تسهیلات، پروانه ساختمان و آمادهسازی زمینها اقدام کنند، تصریح کرد: پروژهها نباید بهخاطر کندی امور اداری، مانند تسهیلات یا آمادهسازی زمین، متوقف شوند.
حبیبی همچنین با اشاره به تفاوت پیشرفت نهضت ملی مسکن در کردستان نسبت به میانگین کشوری، گفت: در حالی که میانگین کشوری واگذاری واحدهای نهضت ملی حدود ۹ درصد است، این رقم در کردستان بین ۵ تا ۷ درصد است و دستگاهها باید برای جبران این فاصله همکاری بیشتری داشته باشند.
وی وضعیت تورم در کشور را عامل اصلی تشدید نابرابری مالکیت مسکن دانست و خاطرنشان کرد: در برخی از شهرها، سهم مسکن در تورم به ۴۵ تا ۵۵ درصد میرسد که این امر باعث کاهش ضریب مالکیت خانوارها میشود.
معاون عمرانی استاندار کردستان همچنین به مشکلات موجود در بخش تسهیلات اشاره کرد و گفت: اگرچه پیشرفت فیزیکی واحدهای روستایی و حمایتی بیش از ۶۰ درصد است، اما عدم پرداخت وام خودمالکی، کل چرخه پروژههای مسکن ملی را با اختلال مواجه کرده است.
حبیبی در ادامه، سیاست «عدم ثبتنام جدید» در پروژههای نهضت ملی مسکن را ضروری دانست و اظهار داشت: تا زمانی که واحدهای تعهدشده تعیینتکلیف نشدهاند، باز کردن سامانه ثبتنام منطقی نیست و باید ابتدا پروژههایی که مردم برای آنها پرداخت داشتهاند به سرانجام برسد.
وی همچنین بر لزوم برگزاری جلسات ویژه برای شهرهای کوچک زیر ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر جهت تعیین تکلیف مشکلات و چالشهای آنان تأکید کرد و گفت: این کار به جلوگیری از مهاجرتهای ناخواسته به شهرهای بزرگ کمک خواهد کرد.
معاون استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلاتی همچون هزینههای انشعابات، عوارض ساختمانی، کندی صدور موافقتنامهها و استعلامها، مشکلات ژئوتکنیک و آمادهسازی زمینها اشاره کرد و افزود: مسکن باید با کرامت و همراه با خدمات و زیرساختهای مناسب به مردم تحویل داده شود و نمیتوان از تحویل واحدهایی مانند مسکن مهر که فاقد آسانسور و محوطهسازی بودند، دفاع کرد.
حبیبی در پایان از همکاری دستگاههایی نظیر ثبتاسناد، بنیاد مسکن، شهرداریها و مجموعه دستگاههای نظارتی قدردانی کرد و افزود: پیشرفت ۶۰ درصدی پروژههای نهضت ملی مسکن نتیجه همکاری همه دستگاههاست؛ با این حال هنوز در واگذاری زمین و تأمین برخی از تعهدات وام روستایی با تأخیر مواجه هستیم که باید تا پایان سال جبران شود.
نظر شما