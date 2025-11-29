  1. استانها
۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۴

استاندار بوشهر: رویکرد دولت چهاردهم بهره‌گیری از نظرات همه نخبگان است

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: رویکرد دولت چهاردهم بهره‌گیری از نظرات همه نخبگان و اندیشمندان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در آئین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه خلیج فارس ضمن قدردانی از تلاش‌های اساتید، دانشجویان و اعضای هیأت علمی اظهار کرد: ایران اسلامی، کشوری در حال توسعه است و بر این مبنا، توجه به تحقیق و پژوهش اهمیت زیادی دارد و در این مسیر باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات در راستای اعتلای نقش و جایگاه پژوهش در توسعه کشور به ویژه استان بوشهر استفاده کنیم.

وی افزود: رویکرد دولت چهاردهم بهره‌گیری از نظرات همه نخبگان و اندیشمندان است و بر این مبنا در استان بوشهر نیز طی جلسات متعدد کارشناسی با کارشناسان مختلف، بخشی از نظام مسائل استان را احصاء کرده‌ایم و مبتنی بر این موضوع، تأکید دارم طرح‌های پژوهشی با توجه به نیازهای استان و فرآیند توسعه بوشهر باشد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: بسیاری از مشکلاتی که امروز کشورمان و استان‌مان با آنها دست به گریبان است، ناشی از عدم برنامه ریزی دقیق، اجرای دقیق برنامه‌ها و عدم اتکاء به مطالعات و طرح‌های پژوهشی است و لازم است برای حل مشکلات، مسیر حرکت خود را بر مبنای پژوهش و با تکیه بر دانشگاهیان و نخبگان دانشگاهی ترسیم کنیم.

زارع تصریح کرد: پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی خوبی در کنار دانشگاه‌ها تأسیس شده‌اند و فعالیت دارند و باید با استفاده از این ظرفیت، پایان نامه‌های دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری به سمت نظام مسائل استان هدایت شوند.

وی یادآور شد: یکی از موضوعاتی که تأکید دارم، این است که باید دانشگاه‌های ما به سمت فناورمحور شدن گام بردارند تا در حوزه فنآوری فقط وارد کننده نباشیم.

استاندار بوشهر تصریح کرد: لازمه موفقیت در این مسیر؛ ارتباط تنگاتنگ دانشگاه، پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان است و در صورت برقراری این پیوند، می‌توانیم امیدوار باشیم که روند انجام پژوهش‌ها در جهت رفع نیازمندی‌های استان خواهد بود.

