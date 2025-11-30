۲۵ پروژه راه روستایی در استان بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از راه‌های روستایی استان بوشهر گفت: از ابتدای سال جاری ۲۵ پروژه راه روستایی با اعتبار ۳۸۰ میلیارد تومان در قالب طرح‌های تعریض، بهسازی و آسفالت در محورهای روستایی استان فعال شده است که بخش عمده آن‌ها تا پایان سال تکمیل و به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی در خصوص شاخص‌ترین پروژه‌های راه روستایی استان بیان کرد: قطعه اول پروژه «سنا-شنبه»، احداث آبنمای «کاکی-شیخیان»، جاده دسترسی به «آبنمای کاکی-شیخیان» در شهرستان دشتی، احداث محور «ریز- دژگاه» در شهرستان جم، پروژه «هاله-عسلویه-میدان نایبند» شهرستان عسلویه از این طرح‌ها است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر اضافه کرد: همچنین تعریض و بهسازی محورهای «جتوط-سعدآباد» شهرستان دشتستان و «محمدصالحی- بزرگراه» در شهرستان گناوه به عنوان شاخص‌ترین پروژه‌های راه روستایی استان پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصدی دارند.

وی یادآور شد: استان بوشهر با برخورداری ۹۸ درصدی روستاه‌های بالای ۲۰ خانوار به راه دسترسی آسفالته، در این شاخص رتبه اول کشور را دارد وامید می‌رود با پروژه‌های در دست اجرا، شاهد ارتقا این مهم و رضایتمندی بیشتر کاربران جاده‌ای خصوصاً روستاییان باشیم.