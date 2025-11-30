  1. استانها
  2. بوشهر
۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۲

۲۵ پروژه راه روستایی در استان بوشهر اجرا شد

۲۵ پروژه راه روستایی در استان بوشهر اجرا شد

بوشهر- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر از اجرای ۲۵ طرح راه روستایی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از راه‌های روستایی استان بوشهر گفت: از ابتدای سال جاری ۲۵ پروژه راه روستایی با اعتبار ۳۸۰ میلیارد تومان در قالب طرح‌های تعریض، بهسازی و آسفالت در محورهای روستایی استان فعال شده است که بخش عمده آن‌ها تا پایان سال تکمیل و به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی در خصوص شاخص‌ترین پروژه‌های راه روستایی استان بیان کرد: قطعه اول پروژه «سنا-شنبه»، احداث آبنمای «کاکی-شیخیان»، جاده دسترسی به «آبنمای کاکی-شیخیان» در شهرستان دشتی، احداث محور «ریز- دژگاه» در شهرستان جم، پروژه «هاله-عسلویه-میدان نایبند» شهرستان عسلویه از این طرح‌ها است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر اضافه کرد: همچنین تعریض و بهسازی محورهای «جتوط-سعدآباد» شهرستان دشتستان و «محمدصالحی- بزرگراه» در شهرستان گناوه به عنوان شاخص‌ترین پروژه‌های راه روستایی استان پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصدی دارند.

وی یادآور شد: استان بوشهر با برخورداری ۹۸ درصدی روستاه‌های بالای ۲۰ خانوار به راه دسترسی آسفالته، در این شاخص رتبه اول کشور را دارد وامید می‌رود با پروژه‌های در دست اجرا، شاهد ارتقا این مهم و رضایتمندی بیشتر کاربران جاده‌ای خصوصاً روستاییان باشیم.

کد خبر 6672575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      مسولین محترم اداره راه ::::فکری برای جاده گوره به گناوه و روستاهای اطراف هم بکنید ::::باسپاس فراوان .....

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها