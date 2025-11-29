https://mehrnews.com/x39K2f ۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۶ کد خبر 6672390 استانها مرکزی استانها مرکزی ۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۶ بسته خبری هشتم آذرماه استان مرکزی اراک- در این ویدئو مهمترین عناوین خبری هشتم آذرماه استان مرکزی را ملاحظه می کنید. دریافت 17 MB کد خبر 6672390 کپی شد مطالب مرتبط داودآبادی: ظرفیت تولید برق استان مرکزی یک هزار و ۴۶۵ مگاوات است دری: مرکزی میتواند الگویی برای مدیریت مصرف انرژی و بهرهوری باشد استاندار مرکزی: تکمیل پروژههای راهسازی متوقف ۱۵ ساله دستور کار است برچسبها بسته خبری استان مرکزی مصرف انرژی پروژه های نیمه تمام
