داودآبادی: ظرفیت تولید برق استان مرکزی یک هزار و ۴۶۵ مگاوات است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی داودآبادی پیش از ظهر شنبه در پنجمین نشست شورای اداری استان اظهار کرد: شرکت برق منطقه‌ای باختر به‌عنوان یکی از ۱۶ شرکت برق منطقه‌ای کشور، مسئولیت تأمین، انتقال و تبادل انرژی برق در محدوده سه استان مرکزی، همدان و لرستان را بر عهده دارد.

وی افزود: این شرکت با بیش از ۲۰۰ ایستگاه انتقال و توزیع و شبکه‌ای بالغ بر ۱۲ هزار کیلومتر مدار، دو مأموریت اصلی را شامل تأمین برق سه شرکت توزیع این استان‌ها و همچنین تأمین مستقیم برق نزدیک به ۴۷ مشترک صنعتی و سنگین را دنبال می‌کند.

داودآبادی تصریح کرد: شرکت برق منطقه‌ای باختر استان، با تبادل بیش از ۴۰ میلیارد کیلووات ساعت انرژی، بالاترین میزان تبادل انرژی در کشور را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: این موقعیت ویژه ناشی از قرارگیری استان در کریدور تبادل انرژی شمال، جنوب، شرق و غرب کشور است.

داودآبادی ظرفیت تولید برق استان مرکزی را ۱۴۶۵ مگاوات اعلام و تاکید کرد: شبکه استان با ۸۷۰۰ مگاولت آمپر پست و بیش از ۵۰۰۰ کیلومتر مدار خط، پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان است.

وی افزود: پیک بار سال گذشته ۱۴۱۶ مگاوات ثبت شد و محدودیت‌های تولید نزدیک به ۲۰۰۰ مگاوات برای بخش‌های مختلف جامعه ایجاد شده است.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای باختر استان مرکزی گفت: استان مرکزی دارای چهار ایستگاه ۴۰۰ کیلوولت، هشت ایستگاه ۲۳۰ کیلوولت، ۷۷ ایستگاه ۶۳ کیلوولت و ۸۹ ایستگاه برق است و شبکه خطوط انتقال شامل ۶۸۰ کیلومتر خط ۴۰۰ کیلوولت، ۵۰۰ کیلومتر خط ۲۳۰ کیلوولت و ۸۰۰ کیلومتر خط ۶۳ کیلوولت می‌باشد.

وی بیان کرد: استان مرکزی با بهره‌گیری از زیرساخت‌های مناسب، ۸۲ درصد انرژی مصرفی خود را در بخش مولد به‌کار می‌گیرد که ۶۷ درصد آن در صنعت و ۱۵ درصد در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

داودآبادی افزود: در سال‌های اخیر، چندین ایستگاه جدید به شبکه استان افزوده شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به پست‌های ۶۳ کیلوولت ترازنامه ثابت صنعتی، شهرک صنعتی مأمونیه، شهباز و پست‌های خیرآباد در دو منطقه صنعتی اراک اشاره کرد.

وی گفت: ۵۲ کیلومتر مدار جدید به شبکه استان مرکزی افزوده شده و ظرفیت شبکه تقویت شده است و پست ۴۰۰ کیلوولت زرند با ظرفیت ۴۰۰ مگاوات و اعتبار نزدیک به ۱,۵۰۰ میلیارد تومان و سایر پست‌های مهم صنعتی و خطوط تغذیه در حال بهره برداری می‌باشد.

۱۸۵ مگاوات جدید نیروگاه خورشیدی در روزهای آینده به شبکه برق استان مرکزی افزوده می‌شود

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای باختر استان مرکزی گفت: بر اساس میثاق‌نامه دهه فجر سال گذشته، برنامه سه‌ساله توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان مرکزی در حال اجراست و با تکمیل آن استان مرکزی به قطب تولید انرژی تجدیدپذیر کشور تبدیل خواهد شد.

وی افزود: برنامه پنج هزار مگاواتی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان مرکزی در سه سال طراحی شده است؛ به‌گونه‌ای که سال اول ۵۰۰ مگاوات، سال دوم ۱۸۰۰ مگاوات و سال سوم ۲۷۰۰ مگاوات پیش‌بینی شده است.

داودآبادی تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون ۲۶۵ مگاوات از این ظرفیت به‌طور رسمی به شبکه تزریق شده و در روزهای آینده حدود ۱۸۵ مگاوات دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید و به هدف ۵۰۰ مگاواتی سال اول دست پیدا خواهیم کرد.

وی افزود: با همکاری شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و حمایت مسئولان، استان مرکزی به قطب تولید انرژی خورشیدی کشور تبدیل شده و برنامه‌های توسعه با سرعت در حال اجراست.

استان مرکزی ۳۴۱ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور اضافه می‌کند

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای باختر استان مرکزی گفت: استان مرکزی با اجرای پروژه‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر، سهم ۳۴۱ مگاواتی خود در توسعه ظرفیت انرژی پاک کشور را محقق خواهد کرد و در مسیر تحقق برنامه‌های ملی پیشتاز است.

وی افزود: تا کنون بیش از ۱۰ هزار و ۷۸۶ مگاوات درخواست سرمایه‌گذاری در استان ثبت شده و از برنامه پنج هزار مگاواتی سه ساله، ۶۴۳۸ مگاوات پروانه صادر شده است که حدود ۱۵۰۰ مگاوات بیش از پیش‌بینی اولیه است.

داودآبادی تصریح کرد: نزدیک به سه هزار مگاوات از این ظرفیت، زمین آن واگذار شده و عملیات اجرایی آن آغاز یا در شرف اجرا است؛ ۲۶۵ مگاوات نیز هم‌اکنون به شبکه متصل شده است.

وی ادامه داد: از سال ۱۴۰۰ به دلیل کمبود تولید، افزایش مصرف و خشکسالی شش‌ساله، فاصله بین تولید و مصرف برق افزایش یافته است.

داودآبادی تاکید کرد: در حال حاضر، از مجموع ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه برق‌آبی کشور به دلیل کاهش منابع آبی، بهره‌برداری کامل از آن‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: وزارت نیرو با اجرای ۱۴ مگا پروژه مصرف برق را کنترل کرد و تابستان امسال، مصرف از ۸۷ به ۷۰ هزار مگاوات کاهش یافت؛ کارشناسان می‌گویند کاهش ۱۰ تا ۲۰ هزار مگاواتی امکان‌پذیر است.

داودآبادی افزود: سهم استان مرکزی در پروژه‌های تجدید پذیر تا پایان ۱۴۰۴ عملیاتی خواهد شد و در برنامه ۱۴۰۵، یکهزار و ۳۷۱ مگاوات ظرفیت جدید به استان افزوده می‌شود.

وی تأکید کرد: استان مرکزی با این اقدامات نقش کلیدی در تأمین برق کشور دارد و تحقق اهداف برنامه‌ریزی‌شده مسئولیتی ملی است.