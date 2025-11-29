به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر شنبه در پنجمین نشست شورای اداری استان اظهار کرد: در شرایط کنونی، تمامی قوای کشور و نیروهای مسلح باید هوشیاری خود را افزایش داده و با تدبیر و تصمیم‌گیری حکیمانه بر چالش‌های داخلی و بین‌المللی غلبه کنند.

وی افزود: کشور باید منابع خود را به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت کند تا تولید ناخالص ملی افزایش یابد و اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها و فشارهای خارجی مقاوم شود.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: عدم بهره‌برداری بهینه از منابع نفت، گاز و پتروشیمی خسارت‌های سنگینی به کشور وارد کرده و ضرورت مدیریت هوشمندانه و استفاده از فناوری روز را دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: کشاورزی و دامداری از امور بسیار حیاتی و مقدس برای کشور است و حمایت از این بخش‌ها باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس قرار گیرد.

آیت الله دری نجف‌آبادی تاکید کرد: کشور در وضعیتی میان جنگ و صلح قرار دارد و هر اقدام ناآگاهانه می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد که تصمیم‌گیران باید با تدبیر و آینده‌نگری، امنیت و پیشرفت کشور را تضمین کنند.

مصرف انرژی کشور ۳ تا ۵ برابر استاندارد جهانی است؛ اصلاح زیرساخت‌ها ضروری است

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری جدی در بخش تولید و بهره‌گیری از فناوری‌ها و نوآوری‌های نوین گفت: باید در تمامی بخش‌ها از تولید تا انتقال، پالایش، مصرف و صادرات، تدابیر مؤثر اتخاذ شود تا ارزش منابع نفت و گاز کشور حداکثر بهره‌برداری شود.

وی افزود: مصرف انرژی در کشور به مراتب بالاتر از استانداردهای جهانی است و در بسیاری از ساختمان‌ها، صنایع و ادارات، انرژی به‌صورت غیرضروری و هدررفته استفاده می‌شود.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: این وضعیت علاوه بر هزینه‌های بالا، بهره‌وری کشور را کاهش می‌دهد و ضرورت اصلاح زیرساخت‌ها و به‌کارگیری فناوری‌های مدرن را دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: مدیریت مصرف و مقابله با اصراف، از اولویت‌های اساسی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار است و استان مرکزی می‌تواند با رعایت دقیق این سیاست‌ها، الگویی برای سایر مناطق کشور باشد.

آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی تاکید کرد: هزینه‌های غیرضروری در بنزین و خودرو، تولید و صادرات را با مشکل مواجه کرده است و اصلاح ساختار مصرف و بهره‌وری، لازمه رقابت در بازار جهانی و کاهش وابستگی اقتصادی است.

وی افزود: با تدبیر هوشمندانه، اصلاح فناوری و مدیریت منابع می‌توان از هدررفت انرژی و منابع جلوگیری کرد و مسیر پیشرفت اقتصادی کشور را هموار ساخت.