صعود گلشادنژاد و اباذری به فینال مسابقات کاراته قهرمانی جهان

دو عضو تیم ملی کاراته ایران با برتری مقابل رقبای خود راهی دیدار نهایی مسابقات قهرمانی جهان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل یک چهارم و نیمه نهایی مسابقات کاراته قهرمانی جهان برگزار شد و از میان ۵ نماینده ایران، آتوسا گلشادنژاد و صالح اباذری با برتری مقابل رقبای خود به دیدار نهایی راه پیدا کردند. سارا بهمنیار در دیدار رده بندی برای کسب مدال برنز به روی تاتامی می‌رود. مسکین و سعادتی هم منتظر صعود دو رقیب خود به فینال هستند.

گلشاد نژاد در مرحله یک چهارم پایانی «آزاراوا» از بلاروس را ۵ بر صفر از پیش رو برداشت و به نیمه نهایی وزن ۶۱- کیلوگرم راه پیدا کرد و در این مرحله هم «وفا محبوب» تونسی را ۴ بر یک از پیش رو برداشت و به فینال رسید

وی با پیروزی مقابل «یومبی نِلی» از کامرون و «سوینچ اوتوبایوآ» از ازبکستان، تساوی برابر «بتا گیرویسیا» از لتونی و برتری در مبارزه با «باربارا هیوآیکیومن» از شیلی به این مرحله رسیده بود،

صالح اباذری کاراته کای وزن ۸۴+ کیلوگرم کشورمان در مرحله نیمه نهایی در یک مبارزه برتر «روخاس» از شیلی را شکست داد و راهی مبارزه نهایی شد. وی که «آتاناسیوس نیکوپولوس» از یونان و نوری عبدالسلام از لیبی را شکست داده و در مبارزه برابر «آنجلو وسیچ» از کرواسی به تساوی رسیده بود و در ادامه مقابل «اونرج بوساک» از چک به برتری رسیده بود، در مرحله مرحله یک چهارم نهایی «ثناد صوفیانی» از عربستان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

سارا بهمنیار که در وزن ۵۰- کیلوگرم، با برتری مقابل «کاتیا سالچیدو» از مکزیک، «مایا شارر» از سوئیس و قبول شکست در پیکار با «ماریامی واسادزه» از گرجستان و برتری مقابل «بنتاما» از اسپانیا، راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شده بود، در این مرحله «ریم احمد سلما» را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. بهمنیار در این مرحله برابر «شاهمالارانی» از مالزی ۴ بر یک باخت و به دیدار رده بندی رفت.

فاطمه سعادتی در وزن ۵۵- کیلوگرم و علی مسکینی در وزن ۶۰- کیلوگرم در مرحله یک چهارم نهایی به ترتیب برابر «تورومنسس» از شیلی و «توروخونوف» از ازبکستان نتیجه را واگذار کردند.

دیدارهای رده بندی و فینال عصر فردا یکشنبه برگزار خواهد شد.

رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان که به میزبانی مصر در قاهره جریان دارد، یکشنبه شب با شناخت تیم‌ها و نفرات برتر به پایان می‌رسد.

