صعود گلشادنژاد و اباذری به فینال مسابقات کاراته قهرمانی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل یک چهارم و نیمه نهایی مسابقات کاراته قهرمانی جهان برگزار شد و از میان ۵ نماینده ایران، آتوسا گلشادنژاد و صالح اباذری با برتری مقابل رقبای خود به دیدار نهایی راه پیدا کردند. سارا بهمنیار در دیدار رده بندی برای کسب مدال برنز به روی تاتامی می‌رود. مسکین و سعادتی هم منتظر صعود دو رقیب خود به فینال هستند.

گلشاد نژاد در مرحله یک چهارم پایانی «آزاراوا» از بلاروس را ۵ بر صفر از پیش رو برداشت و به نیمه نهایی وزن ۶۱- کیلوگرم راه پیدا کرد و در این مرحله هم «وفا محبوب» تونسی را ۴ بر یک از پیش رو برداشت و به فینال رسید

وی با پیروزی مقابل «یومبی نِلی» از کامرون و «سوینچ اوتوبایوآ» از ازبکستان، تساوی برابر «بتا گیرویسیا» از لتونی و برتری در مبارزه با «باربارا هیوآیکیومن» از شیلی به این مرحله رسیده بود،

صالح اباذری کاراته کای وزن ۸۴+ کیلوگرم کشورمان در مرحله نیمه نهایی در یک مبارزه برتر «روخاس» از شیلی را شکست داد و راهی مبارزه نهایی شد. وی که «آتاناسیوس نیکوپولوس» از یونان و نوری عبدالسلام از لیبی را شکست داده و در مبارزه برابر «آنجلو وسیچ» از کرواسی به تساوی رسیده بود و در ادامه مقابل «اونرج بوساک» از چک به برتری رسیده بود، در مرحله مرحله یک چهارم نهایی «ثناد صوفیانی» از عربستان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

سارا بهمنیار که در وزن ۵۰- کیلوگرم، با برتری مقابل «کاتیا سالچیدو» از مکزیک، «مایا شارر» از سوئیس و قبول شکست در پیکار با «ماریامی واسادزه» از گرجستان و برتری مقابل «بنتاما» از اسپانیا، راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شده بود، در این مرحله «ریم احمد سلما» را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. بهمنیار در این مرحله برابر «شاهمالارانی» از مالزی ۴ بر یک باخت و به دیدار رده بندی رفت.

فاطمه سعادتی در وزن ۵۵- کیلوگرم و علی مسکینی در وزن ۶۰- کیلوگرم در مرحله یک چهارم نهایی به ترتیب برابر «تورومنسس» از شیلی و «توروخونوف» از ازبکستان نتیجه را واگذار کردند.

دیدارهای رده بندی و فینال عصر فردا یکشنبه برگزار خواهد شد.

رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان که به میزبانی مصر در قاهره جریان دارد، یکشنبه شب با شناخت تیم‌ها و نفرات برتر به پایان می‌رسد.