به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده شامگاه شنبه در حاشیه اختتامیه نمایشگاه ادوات و ماشینآلات کشاورزی، بر ضرورت بهرهگیری از مکانیزاسیون در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: امروزه در کشورهای توسعهیافته استفاده از تجهیزات پیشرفته به جز لاینفک کشاورزی تبدیل شده و ما نیز باید در همین مسیر حرکت کنیم.
وی با اشاره به تهدیدات متعدد پیشروی کشاورزی استان افزود: کمبود آب، فرسایش خاک و نیاز مبرم به افزایش بهرهوری ایجاب میکند که از روشهای سنتی فاصله بگیریم و به سمت تکنولوژیهای نوین حرکت کنیم.
استاندار خوزستان با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان اظهار کرد: در جریان برگزاری نمایشگاه، مشخص شد که توان تولید تجهیزات کشاورزی در خوزستان وجود دارد. اطمینان دارم روزی خواهد رسید که مجموعه تولیدات مورد نیاز کشاورزی در خود استان ایجاد و تأمین شود.
موالیزاده با تأکید بر جایگاه ویژه خوزستان در کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: با توجه به وسعت اراضی کشاورزی، خوزستان باید بیش از پیش به سمت استفاده از ماشینآلات و ادوات مکانیزه حرکت کند تا بتواند به جایگاه واقعی خود در این عرصه دست یابد.
