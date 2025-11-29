  1. استانها
عبور از روش‌های سنتی و حرکت به سمت مکانیزاسیون کشاورزی ضروری است

اهواز - استاندار خوزستان گفت: برای افزایش بهره‌وری در کشاورزی ناگزیر به استفاده از تجهیزات پیشرفته و مکانیزاسیون هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه شنبه در حاشیه اختتامیه نمایشگاه ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی، بر ضرورت بهره‌گیری از مکانیزاسیون در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: امروزه در کشورهای توسعه‌یافته استفاده از تجهیزات پیشرفته به جز لاینفک کشاورزی تبدیل شده و ما نیز باید در همین مسیر حرکت کنیم.

وی با اشاره به تهدیدات متعدد پیش‌روی کشاورزی استان افزود: کمبود آب، فرسایش خاک و نیاز مبرم به افزایش بهره‌وری ایجاب می‌کند که از روش‌های سنتی فاصله بگیریم و به سمت تکنولوژی‌های نوین حرکت کنیم.

استاندار خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان اظهار کرد: در جریان برگزاری نمایشگاه، مشخص شد که توان تولید تجهیزات کشاورزی در خوزستان وجود دارد. اطمینان دارم روزی خواهد رسید که مجموعه تولیدات مورد نیاز کشاورزی در خود استان ایجاد و تأمین شود.

موالی‌زاده با تأکید بر جایگاه ویژه خوزستان در کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: با توجه به وسعت اراضی کشاورزی، خوزستان باید بیش از پیش به سمت استفاده از ماشین‌آلات و ادوات مکانیزه حرکت کند تا بتواند به جایگاه واقعی خود در این عرصه دست یابد.

