پیام سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت روز همبستگی با مردم فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود به مناسبت روز بینالمللی همبستگی با مردم فلسطین نوشت: فلسطین، جهانیترین آرمان برای عدالتخواهی و همبستگی انسانی، و عمیقترین زخم بر وجدان بشریت است.
وی افزود: در حالی که رژیم نژادپرست اشغالگر با مصونیت کامل اعطایی از سوی آمریکا و متحدانش به نسلکشی فلسطینیان ادامه میدهد، مسئولیت قانونی و اخلاقی جامعه جهانی برای حمایت از مقاومت مشروع مردم فلسطین - نه فقط در لفظ بلکه از طریق اقدام موثر- جهت پایاندادن به اشغال و احقاق حق بنیادین تعیین سرنوشت را یادآور میشویم.
