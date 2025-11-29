  1. سیاست
پیام سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت روز همبستگی با مردم فلسطین

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: فلسطین، جهانی‌ترین آرمان برای عدالت‌خواهی و همبستگی انسانی، و عمیق‌ترین زخم بر وجدان بشریت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود به مناسبت روز بین‌المللی همبستگی با مردم فلسطین نوشت: فلسطین، جهانی‌ترین آرمان برای عدالت‌خواهی و همبستگی انسانی، و عمیق‌ترین زخم بر وجدان بشریت است.

وی افزود: در حالی که رژیم نژادپرست اشغالگر با مصونیت کامل اعطایی از سوی آمریکا و متحدانش به نسل‌کشی فلسطینیان ادامه می‌دهد، مسئولیت قانونی و اخلاقی جامعه جهانی برای حمایت از مقاومت مشروع مردم فلسطین - نه فقط در لفظ بلکه از طریق اقدام موثر- جهت پایان‌دادن به اشغال و احقاق حق بنیادین تعیین سرنوشت را یادآور می‌شویم.

