۹ آذر ۱۴۰۴، ۸:۰۴

برگزاری نشست مشترک سخنگوی وزارت امور خارجه و معاون سیاسی صداوسیما

نشست مشترک سخنگوی وزارت امور خارجه و معاون سیاسی صداوسیما برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هم اندیشی و هماهنگی حوزه سخنگویی وزارت امور خارجه و معاونت سیاسی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شامگاه شنبه هشتم آذرماه در محل باشگاه خبرنگاران جوان برگزار شد.

در این جلسه که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه و چند نفر از مدیران حوزه سخنگویی و مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه و حسن عابدینی معاون سیاسی سازمان صداوسیما و جمعی از مدیران این معاونت شرکت داشتند، ضمن گفتگو در مورد ابعاد رسانه‌ای تحولات سیاست خارجی کشور، راجع به راه‌های تقویت هماهنکی و هم‌افزایی میان دیپلماسی و رسانه تبادل نظر شد.

کد خبر 6672498
نفیسه عبدالهی

