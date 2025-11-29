  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۰

محکومیت اقدام خودسرانه آمریکا در اعلام بسته‌شدن حریم هوایی ونزوئلا

محکومیت اقدام خودسرانه آمریکا در اعلام بسته‌شدن حریم هوایی ونزوئلا

سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام آمریکا در اعلام بسته‌شدن حریم هوایی ونزوئلا را به‌عنوان نقض فاحش هنجارها و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام رئیس‌جمهور آمریکا در اعلام بسته‌شدن حریم هوایی ونزوئلا را به‌عنوان نقض فاحش هنجارها و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله قواعد ناظر بر حمل و نقل هوایی بین‌المللی دانست و آن را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه این اقدام آمریکا را که در ادامه اقدامات تحریک‌آمیز و غیرقانونی این کشور علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا صورت می‌گیرد، اقدامی خودسرانه و تهدیدی بی‌سابقه علیه ایمنی و امنیت هوانوردی بین‌المللی توصیف کرد و نسبت به پیامدهای خطرناک این اقدام بر حاکمیت قانون، صلح و امنیت بین‌المللی هشدار داد.

کد خبر 6672416

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      1 0
      پاسخ
      آفرین باید عراقچی هم محکوم بکند حتی بازیگران خارجه کشورهای دوست مطرح محکوم بکنند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها