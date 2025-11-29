چند کشته و زخمی در نتیجه حمله مسلحانه در شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت کشور اقلیم کردستان عراق اعلام کرد بر اثر تیراندازی در جاده گویر-اربیل یک غیرنظامی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.
بهگفته این وزارتخانه، حادثه زمانی رخ داد که افرادی که آنها را آشوبگر میخواند در مسیر یادشده اقدام به تیراندازی کردند که منجر به تلفات مذکور شد.
این خبر ساعاتی پس از آن منتشر میشود که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی و پزشکی در عراق گزارش داد که روز شنبه دستکم دو نفر بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق در جریان تجمع اعتراضی مقابل پالایشگاه «لاناز» در مسیر منتهی به شهر اربیل کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.
بهگفته منابع امنیتی، معترضان خواستار فراهم شدن فرصتهای شغلی در این پالایشگاه بودند و هنگام اعتراض، نیروهای امنیتی حفاظت از مجموعه اقدام به تیراندازی بهسوی تجمعکنندگان کردند.
همچنین بنا بر اعلام همین منابع، تیراندازی باعث کشته شدن یک معترض شد و یک راننده ماشین حمل فرآوردههای نفتی نیز که در نزدیکی پالایشگاه حضور داشت جان خود را از دست داد.
