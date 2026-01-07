تجمع دانشگاه آزاد کرمانشاه با دخالت نیروهای امنیتی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه و در اعتراض به وضعیت اقتصادی و معیشتی، جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه مقابل درب این دانشگاه تجمع کردند.
در جریان این تجمع، تعدادی افراد سودجو و فرصتطلب تلاش کردند مسیر مطالبات دانشجویی را به آشوب و اغتشاش بکشانند و فضای تجمع را متشنج کنند.
با توجه به تشدید تنشها، نیروهای امنیتی و انتظامی برای کنترل شرایط و حفظ نظم عمومی در محل حضور یافتند.
در حالی که این نیروها سعی در آرامسازی وضعیت داشتند، برخی عناصر فرصتطلب اقدام به درگیری با نیروهای امنیتی کردند، که به سرعت مدیریت شد.
بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، هماکنون وضعیت در دانشگاه و سطح شهر کرمانشاه کاملاً آرام و عادی است و فعالیتها طبق روال معمول در جریان میباشد.
نظر شما