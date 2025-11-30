شیخی: استان مرکزی رکورد خط کشی ۴۵۰۰ کیلومتر راه را ثبت کرد

مهرداد شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفته نخست آذرماه جاری، ۳۰۰ کیلومتر خطکشی در محورهای مواصلاتی استان مرکزی با هدف ارتقای سطح ایمنی اجرا شده است.
وی افزود: در این بازه زمانی، ۱۴۵ کیلومتر در دو مسیر رفت و برگشت آزادراه ساوه – تهران، ۴۰ کیلومتر در محور اراک – راهجرد و ۱۱۵ کیلومتر در سایر محورهای استان از جمله اراک – رباطمیل، اراک – خمین، اراک – مرزیجران و راههای فرعی و روستایی توسط سه اکیپ راهداری خطکشی شده است.
سرپرست معاونت راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی گفت: حدود چهار هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راههای این استان در هشت ماهه سال جاری خطکشی شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد دو برابری داشته است.
شیخی تاکید کرد: راهداران با عزم جدی در تلاش هستند تا پیش از آغاز فصل زمستان، عملیات خطکشی و ایمنسازی راهها به پایان برسد تا سفری ایمن برای کاربران جادهای رقم بخورد.
