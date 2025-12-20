به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی ظهر شنبه در نشست شورای راهبری کاهش تصادفات استان مرکزی اظهار کرد: با وجود بارش‌های قابل توجه، به‌ویژه در مناطق جنوبی این استان، امسال هیچ‌گونه انسداد محوری در جاده‌ها گزارش نشد که این موضوع نشان‌دهنده آمادگی و هماهنگی مناسب دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: طرح زمستانی از هفته‌ها قبل آغاز شد و پلیس، راهداری، شهرداری‌ها و مدیریت بحران زودتر از موعد وارد عمل شدند که نتیجه آن تداوم تردد ایمن و رضایت شهروندان بود.

استاندار مرکزی با اشاره به عملکرد سال‌های گذشته گفت: در شرایط جوی مشابه، گاهی با مشکلاتی در خدمات‌رسانی مواجه بودیم اما امسال با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده بهینه از امکانات موجود، عملکرد دستگاه‌ها قابل دفاع است، البته این موفقیت نباید موجب غفلت شود و لازم است این روند تا پایان فصل زمستان ادامه یابد.

زندیه‌وکیلی ضمن تبریک روز حمل‌ونقل و رانندگان بیان کرد: فعالان این حوزه از اقشار زحمتکش جامعه هستند و اقدامات مؤثر اداره‌کل راهداری از ابتدای سال تاکنون، بازخورد مثبت و رضایت عمومی را به همراه داشته است.

وی تصریح کرد: این رضایت نشان می‌دهد که حتی بدون افزایش منابع و تنها با اصلاح شیوه‌های مدیریتی و بهره‌گیری درست از ظرفیت‌ها می‌توان به نتایج مطلوب دست یافت.

استاندار مرکزی با اشاره به کاهش تصادفات درون‌شهری در سال گذشته و تداوم آن در سال جاری گفت: حفظ این روند نیازمند تلاش مضاعف است با این حال، آمار فوتی‌های درون‌شهری به‌ویژه در شهر اراک که حدود ۴۱ تا ۴۲ نفر گزارش شده، همچنان بالا و نگران‌کننده است.

زندیه‌وکیلی اصلاحات هندسی معابر شهری را از راهکارهای کم‌هزینه و مؤثر در کاهش تصادفات دانست و افزود: اقداماتی مانند بهبود روشنایی، نصب چراغ عابر پیاده، خط‌کشی مناسب و ایمن‌سازی معابر می‌تواند در کوتاه‌مدت نتایج ملموسی به همراه داشته باشد.

وی با تأکید بر اولویت‌بندی اقدامات گفت: تصادفات درون‌شهری تنها یک مسئله ترافیکی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی گسترده‌ای دارد و لازم است با تحلیل دقیق عوامل بروز حوادث، برنامه‌ای منسجم برای سال آینده تدوین شود.

استاندار مرکزی همچنین بر ضرورت فرهنگ‌سازی ترافیکی در کنار اقدامات فیزیکی تأکید کرد و افزود: ایجاد مسیرهای ایمن عابر پیاده، به‌ویژه در اطراف مراکز آموزشی و معابر پرتردد، باید به‌طور جدی در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد.

هیچ کمبودی در حوزه درمان پذیرفتنی نیست

زندیه‌وکیلی همچنین با اشاره به نقش حوزه درمان و اورژانس در کاهش تلفات حوادث گفت: هیچ کمبودی در تأمین تجهیزات درمانی و خدمات فوریت‌های پزشکی که منجر به از دست رفتن جان مصدومان شود، قابل پذیرش نیست.

وی اظهار کرد: اگر در حوزه اورژانس یا بیمارستان‌ها کمبود تجهیزات، نیروی انسانی یا امکانات وجود دارد، باید به‌صورت شفاف اعلام شود و استانداری برای تأمین نیازها، حتی در سخت‌ترین شرایط، کوتاهی نخواهد کرد.