به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته ۹ آذر قسمت سوم مستند «استعمار، داستان یک تاریخ» با عنوان «سرزمین سرخ‌پوستان» ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه افق پخش شد که به سفر کریستف کلمب به قاره آمریکا و نخستین مواجهه اروپایی‌ها با بومیان این سرزمین می‌پرداخت. این مجموعه مستند چگونگی آغاز دوره‌ای طولانی از استعمار، غارت منابع، برده‌داری و نسل‌کشی سرخ‌پوستان را بررسی می‌کند. در این مجموعه نادیا مفتونی، سیدهاشم میرلوحی، حکیمه سقای‌بی‌ریا، حامد ایرانشاهی، علی‌محمد طرفداری و شاداب عسگری به عنوان کارشناس درباره ابعاد تاریخی، تمدنی و سیاسی این دوره گفتگو و تحلیل ارائه می‌کنند.

محسن فارسی کارگردان «استعمار، داستان یک تاریخ» درباره این مجموعه مستند به خبرنگار مهر گفت: استعمار از آن دست موضوعاتی است که شاید مردم چیزهایی از آن شنیده باشند، اما ابعاد عمیقش کمتر واکاوی شده است. خود من هم در آغاز تولید ذهنیت روشنی نسبت به آن نداشتم و تصور می‌کردم با یک مستند تلویزیونی معمولی روبه‌رو هستم، اما با شروع تحقیقات با داستان‌هایی مواجه شدم که حیرت‌آور و تقریباً شبیه روایت‌های رمان‌ها یا فیلم‌های علمی‌تخیلی بودند.

فارسی ادامه داد: تحقیقات این مجموعه بیش از ۱۰ ماه زمان برد و در این مدت متوجه شدیم که موضوع استعمار بسیار گسترده و پیچیده است. ابتدا مخاطب هدف ما قشر نوجوان و جوان بود، اما با توجه به ضرورت تبیین مفاهیم تاریخی و استفاده از مصاحبه با اساتید تاریخ و علوم انسانی، هم اکنون می‌توان گفت این مستند برای مخاطب عام و پژوهشگران تاریخی جذاب است.

وی درباره محتوای تاریخی مجموعه گفت: ما به دنبال ارائه تصویری یک‌طرفه یا سیاه‌نمایی اروپا نبودیم. استعمار مفهومی است که ریشه در ارتباط انسان با خود و جهان دارد و تاثیرات آن حتی در زندگی روزمره و مناسبات اقتصادی و سیاسی امروز قابل مشاهده است. در این مستند بررسی کردیم که چگونه ریشه‌های استعمار در اروپا از قرن ۱۳ شکل گرفت و سیر تاریخی آن تا زمان حال چگونه بوده است.

فارسی درباره ساختار و منابع مجموعه نیز توضیح داد: مستند با روایت اکبر منانی ساخته شده و از مصاحبه با کارشناسان تاریخی نیز بهره بردیم. منابع اصلی ما دانشنامه‌ها و مراجع اروپایی بوده و با اساتید داخلی به‌عنوان مکمل مصاحبه‌ها، گفتگوهایی ضبط کردیم تا اطمینان حاصل شود روایت‌ها دقیق و قابل اتکا هستند.

وی همچنین درباره تولید مجموعه گفت: این مستند آرشیوی است و ما خودمان تحقیقات، جمع‌آوری منابع و آرشیو را انجام دادیم، چرا که با توجه به گستردگی ۶ قرن استعمار، برون‌سپاری کار ممکن نبود. حتی زمان پخش نیز به دلیل طولانی شدن تحقیقات تغییر کرد و در حال حاضر مجموعه شنبه‌ها ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه افق پخش می‌شود.

فارسی در پایان گفت: استعمار داستان‌های بسیاری دارد و امیدواریم با این مجموعه الهام‌بخش دیگر مستندسازان و فیلمسازان شود تا با نگاه‌های متفاوت به این موضوع تاریخی پرداخته شود.

مجموعه مستند «استعمار، داستان یک تاریخ» به تهیه‌کنندگی مهدی فارسی و کارگردانی محسن فارسی در گروه مستند شبکه افق تولید شده و شنبه ها پخش می‌شود. این مستند در ۱۳ قسمت حدود ۳۰ دقیقه‌ای به واکاوی ریشه‌ها و سیر تاریخی شکل‌گیری مفهوم استعمار در اروپا پرداخته است.