اصفهان پور: پوستر مستند شهید محمود دهقانی در دهاقان رونمایی شد

مهرداد اصفهانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساخت مستند دادا محمود درباره زندگی شهید محمود دهقانی با توکل بر خدا و توسل بر شهدا رقم خورد و رونمایی از پوستر مستند این شهید والا مقام با عنوان دادا محمود با حضور خانواده گرانقدر وی برگزار شد.
وی ابراز کرد: این مستند در زادگاه شهید محمود دهقانی در شهرستان دهاقان روستای پوده تولید شد و هدف من از ساخت مستند دادا محمود، ثبت یک روایت تاریخی از فردی است که جان خود را فدای خاک و وطن خود کرده و در جایگاه شهیدی والا مقام در یاد و خاطره ملت ماندگار میماند.
کارگردان مستند دادا محمود، تصریح کرد: این مستند ثبت یک روایت تاریخی، حماسی و حتی معنوی است.
وی خاطرنشان کرد: این مستند ارزش شهدا را درقالب انسانهایی واقعی و قابل لمس نشان میدهد تا بذری باشد برای تعالی بینش انسانی و افزایش روحیه عشق و ایثار در دل همه نسلها به ویژه نسل جوان و نوجوان است.
اصفهان پور با اشاره اهمیت پرداختن به مستندهایی در شأن شهدا، اذعان کرد: وظیفه من مستندساز، حفظ ارزشهای انسانی و انقلابی و انتقال آن به نسل جوان و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و روایت حقیقی فداکاری و ایثار آنان است.
وی فرهنگ مقاومت را نیاز هر جامعهای دانست و خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت این است که باید ترویج فرهنگ مقاومت، شهادت و فداکاری در جامعه را نشان داد تا ایجاد حس احترام، قدردانی و همدلی فراگیر نسبت به خانواده شهدا و ایثارگران دغدغه همه ما باشد.
کارگردان مستند دادا محمود مطرح کرد: وقتی که فیلم تفحص شهید محمود دهقانی را دیدم نشانهای از این شهید در من زنده شد که انگیزه ساخت مستند از زندگی شهید والا مقام بود، چنین شهیدی نمادهای متعددی دارد که باعث میشود شما او را برای ساخت مستند انتخاب کنید و روایت کردن آن داستان، ارزش و معنای خاصی دارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه چرا شهید محمود دهقانی را برای مستندسازی انتخاب کردید، گفت: وقتی شما به عنوان مستندساز با موضوع شهیدی که پس از ۴۰ سال پیکر گلگون کفن او پیدا میشود و نکته حائز اهمیت و قابل تأمل این که؛ وسایل این شهید عزیز پس از گذشت چهل سال هنوز سالم بود، در واقع با یکی ازوقایع بسیار تأثیر گذار انسانی و نمادین مواجه هستید.
اصفهان پور افزود: در ساخت مستند دادا محمود ناملایمات زیادی روتحمل کردیم اما با پشتکار توانستیم کار را با گروه همدل، معتقد و حرفهای در فصل زمستان، در دل سرما شروع کنیم.
وی اذعان کرد: متأسفانه در طی کار، خبری از حمایت مالی نشد که نشد و سرما در تن اعضای گروه ماند، اما همچنان با انرژی و تعهد ادامه دادیم.
کارگردان مستند دادا محمود گفت: ماهها میگذرد و خبری از حمایت مالی برای این کار صورت نگرفته اما من تلاش کردم به شکل خود جوش رونمایی ازپوستر مستند دادا محمود را با حضور خانواده محترم شهید و چند مسئول دغدغه مند شهرستان دهاقان انجام دهم.
وی با اشاره به موانع موجود تصریح کرد: یکی ازاصلیترین موانع برای همه مستندسازان، محدودیتهای مالی و حمایتی است، عدم حمایت مالی برای تولید مستندهای خاص در این زمینه به وفور دیده میشود که گاهی مواقع عدم دغدغه بین متولیان و دستاندرکاران را نشان میدهد و این موانع، چالشهای اصلی فیلمسازان را درمسیر تولید مستندهای ارزشمند درباره شهدا است.
