به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مجموعه مستند «استعمار، داستان یک تاریخ» به تهیهکنندگی مهدی فارسی و کارگردانی محسن فارسی با موضوع واکاوی ریشهها و سیر تاریخی شکلگیری مفهوم استعمار در اروپا از شنبه ۲۴ آبان ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه افق پخش میشود.
فارسی کارگردان مجموعه درباره روند شکلگیری این پروژه گفت: استعمار از آن دست موضوعاتی است که شاید مردم چیزهایی از آن شنیده باشند، اما ابعاد عمیق آن کمتر واکاوی شدهاست. خود من نیز در آغاز تولید این مجموعه ذهنیت روشنی نسبت به آن نداشتم و تصور میکردم با یک مستند تلویزیونی معمولی روبهرو هستم اما در جریان تحقیق با داستانهایی حیرتانگیز مواجه شدم؛ روایتهایی که چنان شگفتانگیز بودند که گاه احساس میکردم در حال مطالعه رمان یا تماشای فیلمهای علمی تخیلی هستم.
وی افزود: تحقیقات این مستند بیش از ۱۰ ماه زمان برد. در ابتدا هدف ما جذب قشر نوجوان و جوان بود اما با گسترش دامنه پژوهش و مصاحبه با اساتید و پژوهشگران تاریخی، سطح تبیین مفاهیم بالا رفت و امروز میتوان گفت مجموعه علاوه بر جذابیت برای مخاطب عام، برای پژوهشگران و دانشگاهیان نیز واجد ارزش علمی است. حتی برخی اساتید دانشگاه اعلام کردهاند که قصد دارند قسمتهایی از این مستند را برای دانشجویان خود نمایش دهند.
فارسی با تأکید بر نگاه تحلیلی مجموعه تصریح کرد: در این مستند قصد نداشتیم تنها به بیان جنایتهای کشورهای اروپایی بپردازیم. استعمار مفهومی چندوجهی است که ریشه در نوع ارتباط انسان با خود و خالق دارد. آنچه ما دنبال کردیم ارائه تصویری منصفانه و تحلیلی از تاریخی است که زیانهایش پیش از همه، بخش عظیمی از مردم اروپا را در بر گرفت و سپس به دیگر نقاط جهان سرایت کرد.
«استعمار، داستان یک تاریخ» با روایت اکبر منانی و تصویربرداری سیدحسن سیدیپریشان تولید شده و از تصاویر آرشیوی و گفتگوهای کارشناسی بهره میبرد.
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