سارقان منزل در اردستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت اله بهامین صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره سرقت منزل در حوزه شهر اردستان مراتب پس از هماهنگی قضائی از طریق مرکز فرماندهی و کنترل به عوامل کلانتری ۱۱ ابلاغ شد.

وی افزود: برابر اعلام مأموران حاضر در محل وقوع سرقت، سارق یا سارقین با ورود غیر قانونی به منزل مال باخته اقدام به ربودن لوازم داخل منزل به ارزش پانصد میلیون ریال کرده و از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی اردستان بیان کرد: با توجه به اعلام به موقع سرقت توسط مال باخته و حضور مأموران وظیفه شناس در کمترین زمان، دو نفر سارق غیر بومی شناسایی و با هماهنگی قضائی، دستگیر و اموال مسروقه بدون هیچ کم و کاستی تحویل مال باخته داده شد.

بهامین تصریح کرد: متهمین پس از اعتراف به بزه انتسابی به همراه پرونده متشکله جهت تعیین تکلیف تحویل مرجع قضائی شهرستان داده شدند.

وی یادآور شد: از همشهریان تقاضا داریم جهت پیشگیری از وقوع جرایم، در صورت مشاهده تردد خودرو غیر بومی، افراد ناشناس و موارد مشکوک، مراتب را به پلیس ۱۱۰ گزارش کنند.