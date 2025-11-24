  1. استانها
سارق مغازه‌های اردستان دستگیر شد

اردستان-فرمانده انتظامی اردستان از کشف سرقت مغازه و دستگیری سارق توسط پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت‌اله بهامین ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره سرقت کش رو زنی مغازه در شهرستان اردستان، مراتب پس از هماهنگی قضائی از طریق مرکز فرماندهی و کنترل به مأموران انتظامی و پلیس‌های تخصصی ابلاغ شد.

وی افزود: برابر اعلام مأمورین، سرقت مذکور از یک باب مغازه در شهر اردستان بوده که سارق با ورود به محل مذکور در حضور مالک اقدام به کش رو زنی نموده و سپس و متواری شده است.

فرمانده انتظامی اردستان خاطرنشان کرد: با توجه به اعلام به موقع سرقت توسط مالباخته، استفاده از دوربین مداربسته و حضور به موقع مأموران وظیفه شناس در محل وقوع جرم، خودرو سارق در کمترین زمان در خارج از شهرستان شناسایی و توقیف، متهم دستگیر و اموال مسروقه نیز کشف و ضبط و با انجام مجدد هماهنگی قضائی تحویل مالباخته داده شد.

بهامین تصریح کرد: خودرو در پارکینگ متوقف و متهم پس از اعتراف به بزه انتسابی به همراه پرونده متشکله جهت تعیین تکلیف تحویل مرجع قضائی شهرستان گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان یادآور شد: از شهروندان تقاضا داریم جهت پیشگیری از جرایم، در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، مراتب را به پلیس ۱۱۰ گزارش کنند.

