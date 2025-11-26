سارقان سیم و کابل برق در اردستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت اله بهامین صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم برق در حوزه استحفاظی، مراتب کشف آن پس از انجام هماهنگی قضائی با نظارت مستقیم فرمانده انتظامی شهرستان در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا مأموران پلیس آگاهی، پس از انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، تعداد چهار نفر سارق غیر بومی را شناسایی و با اخذ نیابت قضائی، سارقان را طی دو عملیات در دو نقطه خارج از شهرستان دستگیر کردند.

بهامین خاطرنشان کرد: سارقان به همراه یک دستگاه خودرو سواری سمند سورن سفید رنگ و همچنین مقدار قابل توجهی سیم و کابل برق مسروقه به ارزش پنج میلیارد ریال به یگان انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی اردستان تصریح کرد: متهمین با توجه به شواهد و دلایل موجود به تعداد هشت فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف کرد.

وی اضافه کرد: خودرو در پارکینگ متوقف اقلام مکشوفه تحویل نماینده اداره برق و متهمین به همراه پرونده متشکله جهت تعیین تکلیف تحویل مرجع قضائی شهرستان داده شدند.

بهامین ضمن تقدیر از هماهنگی ویژه دادستان عمومی و انقلاب اردستان با پلیس شهرستان خاطرنشان کرد: از شهروندان تقاضا داریم جهت پیشگیری از وقوع جرایم، در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، مراتب را به پلیس ۱۱۰ گزارش کنید.