پرواز در نزدیکی محل اقامت ترامپ؛ جنگنده اف-۱۶ وارد عمل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، فرماندهی دفاع هوایی آمریکای شمالی (نوراد) اعلام کرد که یک جنگنده متعلق به نیروی هوایی این کشور یک هواپیمای غیرنظامی را در حریم هوایی منطقه پالم بیچ واقع در ایالت فلوریدا در نزدیکی مقر اقامت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور رهگیری کرد.

مقر اقامت ترامپ در ماراگولا واقع در بخش جنوبی پالم بیچ قرار دارد و پرواز بر فراز حریم هوایی آن ممنوع است.

فرماندهی دفاع هوایی آمریکا تاکید کرد که جنگنده اف ۱۶ این کشور به دنبال نقض محدودیت‌های پروازی بر فراز منطقه پالم بیچ توسط یک هواپیمای غیرنظامی اقدام به رهگیری آن کرد.