  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۹ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۳

پرواز در نزدیکی محل اقامت ترامپ؛ جنگنده اف-۱۶ وارد عمل شد

پرواز در نزدیکی محل اقامت ترامپ؛ جنگنده اف-۱۶ وارد عمل شد

گزارش‌های رسانه‌ای از پرواز یک هواپیمای غیرنظامی در نزدیکی محل اقامت رئیس جمهور آمریکا و رهگیری آن توسط یک جنگنده اف ۱۶ خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، فرماندهی دفاع هوایی آمریکای شمالی (نوراد) اعلام کرد که یک جنگنده متعلق به نیروی هوایی این کشور یک هواپیمای غیرنظامی را در حریم هوایی منطقه پالم بیچ واقع در ایالت فلوریدا در نزدیکی مقر اقامت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور رهگیری کرد.

مقر اقامت ترامپ در ماراگولا واقع در بخش جنوبی پالم بیچ قرار دارد و پرواز بر فراز حریم هوایی آن ممنوع است.

فرماندهی دفاع هوایی آمریکا تاکید کرد که جنگنده اف ۱۶ این کشور به دنبال نقض محدودیت‌های پروازی بر فراز منطقه پالم بیچ توسط یک هواپیمای غیرنظامی اقدام به رهگیری آن کرد.

کد خبر 6672555

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها