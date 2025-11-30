غافلگیری مسئولان آمریکایی نسبت به اقدام ترامپ علیه ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز مدعی شد که مسئولان آمریکایی از اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در بسته اعلام کردن حریم هوایی ونزوئلا غافلگیر شدند چرا که هیچ اطلاعی از عملیات نظامی این کشور علیه ونزوئلا و لزوم بسته شدن حریم هوایی این کشور نداشتند.

روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تمام حریم هوایی بر فراز و اطراف ونزوئلا تا اطلاع بعدی بسته خواهد شد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از رئیس جمهور آمریکا بهانه این اقدام خصمانه را چنین توصیف کرد: خطوط هوایی، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان باید حریم هوایی ونزوئلا را کاملاً بسته بدانند!

از سپتامبر تاکنون، نیروهای آمریکایی بیش از ۲۰ قایق را که ادعا می‌شود برای قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام استفاده می‌شد، هدف قرار داده‌اند که دست‌کم ۸۳ کشته بر جای گذاشته است. آمریکا همچنین بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر جهان به نام «یو اس اس جرالد فورد» را همراه با ناوها و جنگنده‌های خود در منطقه کارائیب مستقر کرده و رسماً آن را بخشی از عملیات ادعایی خود در مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است.

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، این اقدام را محکوم کرده و آن را تهدیدی در راستای سرنگونی خود و تصاحب ذخایر نفتی کشور دانسته است.