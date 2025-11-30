https://mehrnews.com/x39K5P ۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۹ کد خبر 6672565 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۹ یادواره شهدا دلگان برگزار شد دلگان - یادواره شهدا دلگان با حضور مسئولان محلی و جمع کثیری از مردم برگزار شد. دریافت 55 MB کد خبر 6672565 کپی شد مطالب مرتبط شهادت یک مرزبان اهل سنت در مرزهای سیستان و بلوچستان امام جمعه موقت دلگان: ایستادگی ملت ایران برگرفته از سیره اهل بیت است جلوههایی از مراسم باشکوه تشییع شهید گمنام در چابهار بدرقه باشکوه ۴ لاله گمنام در زاهدان برگزاری همایش پیادهروی خانوادگی در دلگان برچسبها شهرستان دلگان شهید یادواره شهدا
نظر شما