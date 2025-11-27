  1. استانها
۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۶

شهادت یک مرزبان اهل سنت در مرزهای سیستان و بلوچستان

زاهدان - یک نفر از مرزداران غیور هنگ مرزی سراوان که حین گشت زنی از مرزهای جنوب شرق کشور مجروح شده بود، پس از گذشت ۴۲ روز به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: مأموران یگان تکاوری اسفندک هنگ مرزی سراوان در حین گشت زنی در محورهای مواصلاتی در حوالی روستای اسفندک از توابع شهرستان سراوان ۲۴ / ۰۶/ ۱۴۰۴ مورد حمله گروهک تروریستی قرار گرفتند و طی این حمله مرزبانان غیور با اعضای این گروهک درگیر شدند.

سردار رضا شجاعی افزود: مرزبان وظیفه هنگ مرزی سراوان به نام "متین باهورزهی سورانی" در حمله تروریستی حین گشت زنی از مرزهای جنوب شرق کشور در منطقه مرزی اسفندک توسط افراد مسلح ناشناس در پوشش یک دستگاه خودرو تاکسی از ناحیه شکم مورد اصابت گلوله قرار گرفت که با توجه به شدت جراحات وارد پس از ۴۲ روز بستری در بیمارستان ثامن الائمه مشهد به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی با اشاره به اینکه تلاش برای دستگیری عاملان شهادت مرزبانان وظیفه شناس آغاز شده است، خاطرنشان کرد: تروریست‌های کور دل بدانند با حملات ناجوانمردانه و به شهادت رساندن مأموران جان برکف پلیس عزم ما بیش از پیش برای مقابله با اقدامات کور تروریست‌ها و اشرار مسلح مستحکم‌تر شده و امنیت مردم خط قرمز پلیس بوده و دشمنان قسم خورده نظام نخواهند توانست به اهداف شوم و شیطانی خود که ایجاد ناامنی و برهم زدن امنیت مردم می‌باشد برسند.

گفتنی است؛ شهید وظیفه متین باهور زهی سورانی اهل سنت مجرد و ساکن شهرستان سراوان بود که در راه پر افتخار حفاظت از میهن به شهادت رسید.

