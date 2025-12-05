امام جمعه موقت دلگان: ایستادگی ملت ایران برگرفته از سیره اهل بیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدامین عبدالهی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دلگان گفت: روز دانشجو نماد مبارزه برای استقلال، آزادی و عدالت‌خواهی است و دانشجویان نقش پیشگام و متفکر در پیشرفت کشور دارند.

امام جمعه موقت شهر دلگان، با اشاره به ۱۸ آذر (سالروز معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ از سوی سازمان ملل در سال ۱۳۷۰)، یاد شهدای انقلاب، دفاع مقدس، امنیت و جنگ ۱۲ روزه گرامی داشت و بر موضع دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه جنگ‌ها و حمایت از مظلومان در فلسطین، لبنان، یمن، عراق و سوریه تأکید کرد.

وی ایستادگی ملت ایران در برابر آمریکا و اسرائیل را الهام‌گرفته از سیره اهل بیت (ع) و امام حسین (ع) دانست.

ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تبیین جایگاه زن

حجت الاسلام عبداللهی با تبریک فرارسیدن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در ۲۰ آذر و روز زن، گفت: ایشان به عنوان الگوی کامل زنان در ابعادی چون همسر داری، تربیت فرزند، اخلاق، انفاق، عفت و حجاب هستند.

وی به نزول سوره کوثر در شأن ایشان اشاره و بر لزوم خشنود کردن آن حضرت با اعمال نیک تأکید کرد. همچنین تفاوت نگاه اسلام (هویت‌بخش) با نگاه غرب (کالابینی) به زن مورد اشاره قرار گرفت و از فرمایشات مقام معظم رهبری درباره نقش محوری زن در جامعه و عرصه مبارزه یاد شد.

امام جمعه موقت دلگان در پایان بر نقش بی‌بدیل امام خمینی در سقوط حکومت شاهنشاهی با تکیه بر ایمان و قدرت مردمی تأکید کرد.