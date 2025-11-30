  1. دين، حوزه، انديشه
۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۱

شنیدن صداهای خاموش جامعه ایرانی، از کودکان کار تا فرودستان

نشست فهم جهان دیگر: علوم اجتماعی و صداهای خاموش روز دوشنبه دهم آذرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری انجمن‌ها و نهادهای مدنی به نمایندگی از صداهای خاموش نشست فهم جهان دیگر: علوم اجتماعی و صداهای خاموش را برگزار می‌کند.

در این نشست علی ربیعی (رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات) در موضوع مسئولیت اجتماعی در برابر صداهای خاموش، آصفه کامرانی (رئیس هیأت مدیره ارفک) در موضوع آینده کودکان کار نیازمند توانمندسازی روانی، ابراهیم صادقی‌فر (پژوهشگر و تحلیل‌گر روابط کار) در موضوع چندجانبه‌گرایی برای حمایت از طبقه کارگر، رضا تسلیمی‌طهرانی (عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) در موضوع گروه‌های سنی طرد شده: کودکان و سالمندان؛ فراموش‌شدگان جامعه، اعظم صوفیانی (پژوهشگر ارتباطات و مطالعات فرهنگی) در موضوع فرودستان و پیچیدگی‌های نظری و عملی به دبیری مصطفی اسدزاده (عضو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) سخنرانی می‌کنند.

نشست فوق روز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴- ساعت ۱۵ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و علاقه مندان می‌توانند به صورت برخط: به نشانی https://www.skyroom.online/ch/ricac/research در این جلسه حضور یابند.

