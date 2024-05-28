به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «مساله و ناخودآگاه متن در گفتمان پژوهشی ادبیات پایداری» به دبیری طیبه عزتاللهینژاد عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات فردا چهارشنبه ۹ خرداد در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار میشود.
در این نشست محمدسعید ذکایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، جعفر گلشنی روغنی پژوهشگر تاریخ و فرهنگ معاصر ایران، داوود ضامنی مدرس دانشگاه و پژوهشگر و مولفان کتاب فرانک جمشیدی پژوهشگر و نویسنده مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری حوزه هنری و مرضیه آتشیپور دانشآموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی حضور دارند.
نشست نقد و بررسی کتاب «مساله و ناخودآگاه متن در گفتمان پژوهشی ادبیات پایداری» به دبیری طیبه عزتاللهینژاد عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات چهارشنبه ۹ خرداد از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات واقع در خیابان ولیعصر، پایینتر از میدان ولیعصر، خیابان دمشق، شماره ۹،برگزار میشود.
علاقمندان برای حضور مجازی در این نشست میتوانند از طریق این پیوند مراجعه کنند.
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