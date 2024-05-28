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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۷:۲۰

فردا در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات؛

ناخودآگاه متن در گفتمان پژوهشی ادبیات پایداری بررسی می‌شود

ناخودآگاه متن در گفتمان پژوهشی ادبیات پایداری بررسی می‌شود

نشست نقد و بررسی کتاب «مسئله و ناخودآگاه متن در گفتمان پژوهشی ادبیات پایداری» در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات فردا چهارشنبه ۹ خرداد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «مساله و ناخودآگاه متن در گفتمان پژوهشی ادبیات پایداری» به دبیری طیبه عزت‌اللهی‌نژاد عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات فردا چهارشنبه ۹ خرداد در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

در این نشست محمدسعید ذکایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، جعفر گلشنی روغنی پژوهشگر تاریخ و فرهنگ معاصر ایران، داوود ضامنی مدرس دانشگاه و پژوهشگر و مولفان کتاب فرانک جمشیدی پژوهشگر و نویسنده مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری حوزه هنری و مرضیه آتشی‌پور دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی حضور دارند.

نشست نقد و بررسی کتاب «مساله و ناخودآگاه متن در گفتمان پژوهشی ادبیات پایداری» به دبیری طیبه عزت‌اللهی‌نژاد عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات چهارشنبه ۹ خرداد از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات واقع در خیابان ولیعصر، پایین‌تر از میدان ولیعصر، خیابان دمشق، شماره ۹،برگزار می‌شود.

علاقمندان برای حضور مجازی در این نشست می‌توانند از طریق این پیوند مراجعه کنند.

کد مطلب 6121409

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