به گزارش خبرگزاری مهر، هدی زینالعابدین شامگاه شنبه در حاشیه جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز انتخاب بهعنوان داور در جشنوارهای با گرید A و عضو فیاپف را افتخاری بزرگ در کارنامه خود دانست و گفت: برای نخستینبار در این جایگاه قرار گرفتهام و تنها داور زن ایرانی این دوره هستم. تمام تلاشم را میکنم با نگاهی دقیق، عمیق و انسانی آثار را بررسی کنم و بهترین عملکرد را داشته باشم.
وی با اشاره به برگزاری این دوره در شهر شیراز ادامه داد: جشنواره همواره در تهران برگزار شده بود، اما امسال شیراز میزبان آن است. حضور در این شهر برای من تجربهای شاعرانه و سرشار از آرامش و شادی است. فضای متفاوت شیراز و تنوع آثار ارائه شده از کشورهای مختلف، به من انرژی میدهد.
زینالعابدین همچنین به ترکیب هیأت داوران اشاره کرد و افزود: حضور در کنار استادانی چون آقای کلاری و آقای کرمپور و داوری زیر نظر آقای جیلان که یادآور عباس کیارستمی برای من است، فرصتی ارزشمند و الهامبخش محسوب میشود.
این داور جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: این رویداد میتواند نقش مهمی در شناساندن بیشتر سینمای ایران در جهان داشته باشد. حضور من در این جمع نیز فرصتی فوقالعاده برای کسب تجربه بینالمللی و یادگیری است.
زینالعابدین در پایان تصریح کرد: جشنواره جهانی فیلم فجر پس از چند سال استقلال خود را دوباره بازیافته و امیدواریم با همکاری و برنامهریزی دقیق، در سالهای آینده با قدرت بیشتری برگزار شود تا جایگاه سینمای ایران بیش از پیش در جهان تقویت گردد. این تجربه برای من هم از نظر حرفهای و هم شخصی بسیار ارزشمند است و با انگیزه بیشتری مسیرم را ادامه خواهم داد.
