هدی زین‌العابدین:جشنواره جهانی فیلم فجر درخت پربار سینما ایران است

شیراز- داور جشنواره جهانی فیلم فجر گفت:این جشنواره جهانی درخت پربار سینما ایران است که می‌تواند نقش مهمی در شناساندن بیشتر سینمای ایران در جهان داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدی زین‌العابدین شامگاه شنبه در حاشیه جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز انتخاب به‌عنوان داور در جشنواره‌ای با گرید A و عضو فیاپف را افتخاری بزرگ در کارنامه خود دانست و گفت: برای نخستین‌بار در این جایگاه قرار گرفته‌ام و تنها داور زن ایرانی این دوره هستم. تمام تلاشم را می‌کنم با نگاهی دقیق، عمیق و انسانی آثار را بررسی کنم و بهترین عملکرد را داشته باشم.

وی با اشاره به برگزاری این دوره در شهر شیراز ادامه داد: جشنواره همواره در تهران برگزار شده بود، اما امسال شیراز میزبان آن است. حضور در این شهر برای من تجربه‌ای شاعرانه و سرشار از آرامش و شادی است. فضای متفاوت شیراز و تنوع آثار ارائه شده از کشورهای مختلف، به من انرژی می‌دهد.

زین‌العابدین همچنین به ترکیب هیأت داوران اشاره کرد و افزود: حضور در کنار استادانی چون آقای کلاری و آقای کرم‌پور و داوری زیر نظر آقای جیلان که یادآور عباس کیارستمی برای من است، فرصتی ارزشمند و الهام‌بخش محسوب می‌شود.

این داور جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: این رویداد می‌تواند نقش مهمی در شناساندن بیشتر سینمای ایران در جهان داشته باشد. حضور من در این جمع نیز فرصتی فوق‌العاده برای کسب تجربه بین‌المللی و یادگیری است.

زین‌العابدین در پایان تصریح کرد: جشنواره جهانی فیلم فجر پس از چند سال استقلال خود را دوباره بازیافته و امیدواریم با همکاری و برنامه‌ریزی دقیق، در سال‌های آینده با قدرت بیشتری برگزار شود تا جایگاه سینمای ایران بیش از پیش در جهان تقویت گردد. این تجربه برای من هم از نظر حرفه‌ای و هم شخصی بسیار ارزشمند است و با انگیزه بیشتری مسیرم را ادامه خواهم داد.

