خوسنورا روزماتوا کارگردان فیلم سینمایی «آوای سوستکوتین» که از ازبکستان در جشنواره جهانی فیلم فجر حضور پیدا کرده است درباره نسبت این فیلم با موضوع این دوره از جشنواره که سینمای شاعرانه است به خبرنگار مهر گفت: در این فیلم مردی که نماینده مجلس ازبکستان است به دنبال دوست قدیمی‌اش عثمان راهی روستایی می‌شود. در این روستا این نماینده متوجه می‌شود که دختری زیر سن قانونی مورد تعرض قرار گرفته است و مردی که این کار را انجام داده دستگیر نشده و روی جنایتش سرپوش گذاشته‌اند.

وی ادامه داد: بیشتر داستان فیلم حول اتفاقی که برای این دختر افتاده می‌چرخد. در منطقه‌ای که در این فیلم می‌بینیم باران نمی‌آید و همه منتظر بارش باران هستند و این خشکسالی مردم را بسیار اذیت می‌کند از این رو هر روز همه به مسجد می‌روند و دعا می‌کنند که باران ببارد. در پایان فیلم نیز شاهد بارش باران هستیم که پیامی نمادین به معنای روشن شدن حقیقت دارد.

وی درباره اینکه چقدر سینمای ایران را می‌شناسد، عنوان کرد: وقتی وارد حوزه یادگیری اصول کارگردانی شدم آثار اکثر کارگردانان ایرانی را دیدم و روی آنها شناخت دارم. فیلم‌های کارگردانانی چون عباس کیارستمی، مجید مجیدی، محسن مخملباف، اصغر فرهادی، علی عباسی، محمد رسول‌اف و خیلی‌های دیگر را دیدم. همینطور ادبیات ایران را هم خیلی دوست دارم و مورد بررسی قرار دادم و اشعار حافظ و سعدی شیرازی و همچنین فروغ فرخزاد را مطالعه کردم.

این کارگردان جوان سینما در پایان در پاسخ به اینکه چرا در ازبکستان تنها ۲ فیلمساز زن وجود دارد و اینکه آیا از طرف دولت حمایتی صورت نمی‌گیرد یا از لحاظ فرهنگی آمادگی پذیرش فعالیت زنان در سینما وجود ندارد، یادآور شد: دولت هیچ مشکلی با اینکه زنان در حوزه سینما و مخصوصاً کارگردانی فعالیت داشته باشند، ندارد و بیشتر فرهنگ و دیدگاه سنتی مردم ازبکستان مانع این اتفاق شده است. اتفاقاً دولت از زنان حمایت می‌کند و می‌خواهد که آنها در حوزه سینما فعال باشند اما مردم خیلی دوست ندارند زنان تا این اندازه در سینما حضور داشته باشند.