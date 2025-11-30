به گزارش خبرنگار مهر، حالا دیگر چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر به نیمه رسیده و می‌توان ارزیابی نسبی از روند برگزاری جشنواره داشت. روز گذشته ۸ آذر در چهارمین روز از برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر طبق روال هر روز نشست‌های خبری برای فیلم‌های بخش مسابقه برگزار شد و حال و هوای خانه جشنواره بیشتر از روزهای قبل شبیه به فضای جشنواره شده بود.

تنور جشنواره جهانی گرم شد

در محوطه باز هنر شهر آفتاب با وجود هوای سرد و البته امکانات گرمایشی که بالای هر میز تعبیه شده موقعیتی برای گپ‌وگفت و معاشرت هنرمندان، فیلمسازان، منتقدان و اهالی رسانه فراهم شده است و دور هر میز می‌توان افرادی را دید که در حال صحبت کردن از سینما هستند که دیدن چنین صحنه‌هایی خالی از لطف نیست.

در فضای داخلی خانه جشنواره هم که غرفه‌های مختلف داخلی و خارجی برای بازار فیلم برپا شده بازار گفتگو و مصاحبه داغ است. با دیدن حجم جمعیت می‌توان به گرم شدن تنور جشنواره دل خوش کرد اما نکته‌ای که شاید مدیران و مسئولان شیرازی باید بیشتر مورد توجه قرار دهند لزوم اطلاعاتی رسانی بیشتر در زمینه برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در شهرشان است.

شیرازی‌ها از برگزاری جشنواره اطلاع دارند؟

طبق تحقیقات میدانی خبرنگار مهر بسیاری از مردم هیچ اطلاعی در زمینه برگزاری چنین رویدادی در شهرشان ندارند در حالی که اهالی شیراز معمولاً افرادی علاقه مند به مقوله فرهنگ و هنر هستند و در فضای مجازی هم پیج ها و کانال‌های مختلفی برای معرفی و تبلیغ چنین رویدادهایی در شیراز وجود دارد که دنبال کنندگان بسیاری هم دارد اما در همین صفحات مجازی هم کمتر نشانی از اطلاع رسانی و تبلیغ برای حضور مردم در این رویداد به چشم می‌خورد. اگر سری به دور و اطراف شهر بزنید به جز چند بیلبورد شهری در نقاط مختلف، دیگری خبری از تبلیغات و اطلاع رسانی درباره برگزاری جشنواره‌ای به این مهمی به چشمتان نمی‌خورد، در واقع بیشتر افرادی که در فضای خانه جشنواره حضور دارند خود اهالی رسانه، هنرمندان، مهمانان و داوران و البته هنرجویان بخش دارالفنون هستند و در سالن‌های نمایش فیلم کمتر نشانی از مردم عادی شیرازی که علاقه مند به دیدن فیلم‌های جشنواره باشند، می‌بینید و البته اکثر سالن‌های نمایش فیلم هم خالی از جمعیت است.

از فیلم مهمی که با کمترین تماشاگر اکران شد تا خبر راه اندازی دبیرخانه دائمی در شیراز

شب گذشته ۸ آذر فیلم سینمایی «زمانی در ابدیت» به کارگردانی مهدی نوروزیان یک نمایش دیگر هم در خانه جشنواره داشت فیلمی که روز قبلش با حضور عوامل فیلم به نمایش درآمد و حتی به سانس فوق العاده هم رسید اما در نمایش شب گذشته تعداد تماشاگران به اندازه انگشتان ۲ دست هم نبود که جای تعجب دارد.

در چهارمین روز از برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر حسینعلی امیری استاندار فارس از محل برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر واقع در هنر شهر آفتاب بازدید کرد و با رسانه‌های مختلف به گفتگو پرداخت. امیری البته از راه اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز خبر داد و عنوان کرد که شیراز دارای زیرساخت لازم برای میزبانی دائمی از جشنواره جهانی فیلم فجر است که اگر عملی شود اتفاق بسیار خوبی خواهد بود و فرصت برنامه ریزی و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری سال آینده جشنواره را از پایان اختتامیه همین دوره فراهم می‌کند تا دیگر شاهد بی‌نظمی‌ها و مشکلاتی که در اطلاع رسانی و دعوت از مهمان و فیلمسازان این دوره بودیم، نباشیم. فرصتی که باید دید تا چه اندازه مورد توجه برگزارکنندگان جشنواره و مسئولان شیراز قرار می‌گیرد.

فیلم کوتاهی‌ها هم به جشنواره رسیدند

همچنین روز گذشته با وجود گذشت چهار روز از برگزاری جشنواره خبر رسید که بخشی به نام «فجر پلاس» که قبل در جدول وجود داشت اما توضیحی برای آن داده نشده بود به نمایش فیلم‌های کوتاه فیلمسازان اهل استان فارس اختصاص پیدا کرده است. «فجر پلاس» بخشی غیررقابتی است که با هدف نمایش و پاسداشت دستاوردهای بین‌المللی فیلمسازان استان فارس برگزار شده است و پذیرای آثاری است که در جشنواره‌های معتبر جهانی پذیرفته شده‌اند. فیلم‌های بخش «فجر پلاس» هر شب ساعت ۲۲:۱۵ در سالن نارنجی هنر شهر آفتاب شیراز روی پرده می‌رود.

همچنین شب گذشته ایرج طهماسب مدیر بخش دارالفنون جشنواره تصمیم گرفت بدون اعلام و برنامه ریزی قبلی یک مستر کلاس در بخش دارالفنون جشنواره برگزار کند.

برگزاری کارگاه آموزشی ۲ هنرمند پیشکسوت

وی در این مسترکلاس با تاکید بر وجود ۲ گونه در سینما گفت: به طور کلی ۲ گونه سینما داریم؛ سینمایی که به واقعیت و حقیقت جامعه و خانواده نگاه می‌کند که یکی از انواعش «مستند داستانی» است یعنی شبیه واقعیت. گونه دیگر سینمایی است که بر مبنای غیر واقعیت ساخته می‌شود، یعنی داستانی خیالی یا سرگرمی؛ مثلاً کارگردانی مثل اصغر فرهادی به بیان واقعیت نزدیک می‌شود اما در سینمای داستانی با خیال‌پردازی سر و کار داریم تا مخاطب وقتی از سینما بیرون می‌آید حالش بهتر شده باشد. برای همین چیزی می‌سازیم مثل «اسپایدرمن» که در جهان واقعی نمی‌توان آن‌طور رفتار کرد. بنابراین انتخاب مدل سینما بستگی به خود شما دارد.

طهماسب یادآور شد: در مستند، برای ما جالب است که دوربین چطور واقعیت را دنبال می‌کند و بی‌قرار کشف کردن است اما در سینمای داستانی، ما با یک خیال‌پردازی، یک دوربین ساده و تمیز و چیزهایی که ما را به هیجان می‌آورد مواجهیم. جوان‌ها معمولاً وقتی می‌خواهند فیلم بسازند، به سمت مستند و واقعیت می‌روند. اما کسانی که سرمایه بزرگ دارند این امکان را دارند که در آرامش کار کنند و تصاویر باشکوه‌تری بسازند.

همچنین مهدی هاشمی نیز روز گذشته کارگاه «بازیگری و انتقال تجربه» برگزار کرد که با استقبال علاقه مندان همراه بود.

هاشمی در بخشی از این کارگاه اظهار کرد: بازیگری یعنی شوق. بازیگر باید وجودش لبریز از شوق باشد. بعضی کلاس‌ها کاسبی هستند. اکثر کلاس‌ها نه آن دانش را دارند نه وقت می‌گذارند. شوق بسیاری از هنرجویان با این کلاس‌ها هدر می‌رود.

وی درباره فیلم‌های کودکان عنوان کرد: من دوست دارم باز هم فیلم کودک بازی کنم. اصلاً فیلم کودک مهمترین حرکت فیلمسازی است. ایران زمانی جشنواره کودکان را در اصفهان به خوبی برگزار می‌کرد، به طوری که بزرگترین جشنواره کودک در جهان بود، ولی پایدار نماند.

هاشمی توضیح داد: بازیگری کودک و بزرگسال می‌تواند تفاوتی نداشته باشد این موضوع بستگی به فیلمنامه و نظر کارگردان دارد. مثلاً فیلم «ای‌تی» فقط برای کودکان نیست، اما می‌تواند یکی از بهترین فیلم‌های کودکان برای تاریخ سینما باشد.

این بازیگر درباره بازیگران مولف بیان کرد: مولف بیشتر درباره کارگردانان به کار می‌رود که یک سلیقه و طرز تفکر را دنبال می‌کنند ولی بازیگری چون وابسته به فضای کارگردانان مختلف است باید در خدمت آنها باشد اما بازیگرانی داریم که چنان شخصیت خاصی دارند که در راستای همان کار می‌کنند مثل آلن دلون در حالی که او نقش‌های متفاوتی بازی نکرده است. شخصیت آن بازیگر باعث می‌شود نقش‌هایی بازی کند که دیگران بگویند بازیگر مولفی است.

چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر تا ۱۲ آذر در شیراز در حال برگزاری است.