نفیسی: کانون پرورش فکری در واقع مرکز پیشامدرسه است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نفیسی قائممقام استاندار هرمزگان و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامههای استان در حوزه عدالت آموزشی و فرهنگی گفت: بهزودی در جزایر سهگانه حضور پیدا خواهیم کرد و افتتاح یکی از مراکز جامع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این جزایر انجام میشود.
نفیسی افزود: کانونی که در این سفر افتتاح میشود، ساختاری کاملتر و مجهزتر از سایر مراکز است و خدمات جامعتری در اختیار کودکان و نوجوانان قرار خواهد داد. همچنین در جزیره تنب بزرگ نیز آئین افتتاح مشابهی برگزار خواهد شد.
وی هدف از این برنامهها را گسترش عدالت آموزشی و تسهیل دسترسی کودکان مناطق دوردست به خدمات فرهنگی و تربیتی دانست.
قائممقام استاندار با اشاره به سیاستهای استاندار هرمزگان اظهار داشت: در زنجیره آموزشی که استاندار برای توسعه آموزش در استان ترسیم کردهاند، جایگاه ویژهای برای کانون پرورش فکری در نظر گرفته شده است و کانون در واقع مرکز پیشا مدرسه است و نیازمند توجه و تقویت بیشتر در استان است.
او تأکید کرد: بر همین اساس مقرر شده در مناطقی که فاقد مرکز کانون هستند، ساختار ایجاد این مراکز شکل گیرد و کودکان و نوجوانان در سراسر استان از خدمات فرهنگی محروم نمانند.
نفیسی با اشاره به سابقه طولانی فعالیت کانون در کشور گفت: بسیاری از ما از دوره کودکی با کانون پرورش فکری آشنا هستیم. استمرار و ماندگاری این نهاد نشان میدهد که بر پایه یک نیاز واقعی جامعه شکل گرفته و دارای بنیانی محکم است
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: این سفر و آئینهای افتتاح در جزایر سهگانه بدون تردید برکات و آثار مثبتی برای استان هرمزگان به همراه خواهد داشت.
