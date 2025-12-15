  1. استانها
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۹

تشکل‌های مردم‌نهاد باید مستقل از دولت و متکی بر مشارکت مردمی باشند

بندرعباس- قائم‌مقام استاندار هرمزگان با تأکید بر نقش اثرگذار تشکل‌های مردم‌نهاد در فرآیند توسعه پایدار، استقلال سمن‌ها از دولت و تقویت مشارکت مردمی را از الزامات اصلی حکمرانی اجتماعی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره انتخابات نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد در شورای استانی توسعه و حمایت از تشکل‌های استان هرمزگان، به صورت همزمان در شهرستان‌های بندرعباس، بستک، رودان و میناب برگزار شد.

احمد نفیسی، قائم‌مقام استاندار و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، در این مراسم با اشاره به پیشینه فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد در کشور گفت: تاریخچه حضور مؤسسات مردم‌نهاد در ایران به دوران مشروطه بازمی‌گردد و انجمن‌های متعددی با منشأ آن دوره شکل گرفتند. پس از استقرار دولت مشروطه و در ادامه، بعد از انقلاب اسلامی، سازمان‌های مردم‌نهاد فراز و فرودهای مختلفی را تجربه کرده‌اند که این روند همواره وجود داشته است.

وی با اشاره به وضعیت تشکل‌های مردم‌نهاد در استان هرمزگان افزود: امروز استان هرمزگان از نظر تناسب و گستردگی فعالیت سمن‌ها، جایگاه مناسبی در سطح کشور دارد.

قائم‌مقام استاندار هرمزگان در ادامه تأکید کرد: تشکل‌های مردم‌نهاد باید به‌صورت مستقل فعالیت کنند و وابستگی به دولت نداشته باشند، چرا که ماهیت سمن‌ها بر پایه استقلال و مشارکت مردمی شکل گرفته است.

نفیسی در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد باید به‌عنوان نمایندگان واقعی مردم تلاش کنند ضمن کمک به تحقق توسعه پایدار در استان، نقش مردم در فرآیند حکمرانی بیش از پیش تقویت شود.

