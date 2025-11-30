تداوم یخبندان شبانه در خراسان جنوبی؛ سربیشه سردترین نقطه استان

سمیه لطفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوی نقشه‌ها در ۲۴ ساعت آینده وضعیت جوی خراسان جنوبی به مانند چند روز گذشته پایدار خواهد بود و تنها تداوم یخبندان شبانه را در استان خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان‌کرد: از عصر سه شنبه تا پایان هفته با تقویت شرایط ناپایدار جوی به تدریج با افزایش ابر گاهی با وزش تند باد در منطقه احتمال بارش پراکنده در بخش‌هایی از نیمه شمالی خراسان جنوبی به شرط تثبیت نقشه‌ها وجود خواهد داشت.

لطفی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته سربیشه با منفی هفت درجه سردترین نقطه خراسان جنوبی و دهسلم با ۲۴ درجه گرم‌ترین نقطه استان ثبت شده است.

وی ادامه داد: بیرجند نیز در گرم‌ترین ساعات ۱۷ درجه و در سردترین ساعات سه درجه بوده است.