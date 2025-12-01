فاطمی: کلر آزاد آب آشامیدنی خراسان شمالی در وضعیت مطلوب است

امیر فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: وجود ۱۹ آزمایشگاه تخصصی آب و فاضلاب، فرآیند سنجش کیفیت و سلامت آب را در ۲۴ شهر و ۷۱۲ روستای تحت پوشش خراسان شمالی به‌صورت مستمر انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه آزمایش‌های دقیق برای اطمینان از سلامت آب آشامیدنی مردم بسیار حائز اهمیت است، افزود: در نیمه نخست سال، ۲۱ هزار آزمایش کلرسنجی در مناطق شهری و ۲۲۸ هزار مورد نیز در روستاهای خراسان شمالی انجام شده است.

فاطمی ادامه داد: خوشبختانه وضعیت کلر آزاد باقیمانده آب آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی مطلوب و در سطح خوب و عالی قرار دارد.

مدیرعامل آبفای استان بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۵ هزار و ۳۰۰ آزمون میکروبی، یک‌هزار و ۷۳۳ آزمون فیزیکی و شیمیایی شامل ۲۴ پارامتر و ۶۹۵ آزمون بیولوژی انجام شده که تمامی نتایج بیانگر سلامت آب آشامیدنی در استان است.

وی تأکید کرد: سلامت و بهداشت آب آشامیدنی خط قرمز شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی است و این مجموعه در حفظ کیفیت آب در شهرها و روستاها از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.