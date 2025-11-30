حتی یک درخت هم نباید طعمه حریق شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در سیزدهمین جلسه شورای مدیران، ضمن قدردانی از مشارکت مؤثر نیروهای مردمی، امدادی، یگان حفاظت و جنگلبانان در مهار حریق جنگلهای الیت چالوس، ابراز خرسندی کرد که این رخداد گسترده بدون تلفات جانی و مصدومیت جدی پایان یافت.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی و هماهنگی در حوزه مدیریت حریق افزود: باید در عملیات اطفای حریق چابکتر و منسجمتر عمل کنیم و نیروهایی که آموزشهای تخصصی دیدهاند، با هماهنگی بیشتری وارد میدان شوند.
افلاطونی همچنین نقش هیئت کوهنوردی و سازمان بسیج را در اطفای حریق جنگل الیت و نیز حریق جنگلهای جلفا در استان آذربایجان شرقی قابلتوجه دانست و از دفتر ترویج خواست تا برای همکاریهای میدانی، تفاهمنامه عملیاتی با بسیج و فدراسیون کوهنوردی منعقد کند.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ۳ چالش مهم عرصههای طبیعی کشور را حریق جنگلها و مراتع، بیماریها و آفات درختی، و وقوع سیلاب عنوان کرد و خواستار تشکیل تیمهای کارشناسی برای ریشهیابی و بررسی دقیق عوامل این چالشها شد.
افلاطونی همچنین مستندسازی اقدامات در حوزه منابع طبیعی را ضروری دانست و تأکید کرد: ثبت لحظهبهلحظه عملیات، تفسیر عکسهای هوایی، تهیه نقشههای دقیق از مناطق درگیر و تنظیم صورتجلسات جامع، در اقناع افکار عمومی و ارائه گزارشهای دقیق بسیار مؤثر خواهد بود.
نظر شما