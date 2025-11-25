به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، توضیحاتی درباره آتشسوزیهای اخیر در جنگلهای هیرکانی بهویژه منطقه الیت مازندران و نیز جنگلهای جلفای آذربایجان شرقی را ارائه کرد.
وی با اشاره به اینکه آتشسوزی جنگلها پدیدهای جهانی است، گفت: حریق در بسیاری از کشورها از جمله ترکیه نیز رخ میدهد و ایران نیز در موارد لازم به کشورهای همسایه کمک کرده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: نخستین حریق الیت در ۱۰ آبان و حریق دوم در ۲۴ آبان گزارش شد؛ اما بهدلیل شرایط دشوار منطقه، مهار مورد دوم زمانبر شد.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر خشکسالی بیسابقه و ۶۳ روز بی بارشی در جنگلهای شمال گفت: این شرایط آسیبپذیری جنگلها را افزایش داده و خطر بروز حریق را تشدید کرده است.
وی تصریح کرد: مدیریت ریسک در جنگلها باید با حساسیت بیشتری دنبال شود.
جزئیات عملیات مهار حریق الیت و هماهنگی دستگاهها
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در ۳ مورد قبلی آتشسوزی در منطقه، عملیات سریع انجام شد؛ اما در این مورد به علت شیب بالای ۸۰ درصد، صعبالعبور بودن منطقه، انباشت لاشبرگ خشک و نبود بارندگی، عملیات اطفا پیچیده بود.
وی افزود: ورود ماشینآلات ممکن نبود و بالگردها نیز ناچار بودند در چند کیلومتری منطقه فرود بیایند؛ تنها نیروهای متخصص کوهنورد امکان ورود مستقیم داشتند.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرد: در این خصوص رئیسجمهور، معاون اول و وزیر جهاد کشاورزی پیگیر عملیات بودند.
وی از حضور و هماهنگی مطلوب استانداری، مدیریت بحران، نیروهای محلی و جنگلبانان در جریان عملیات اطفا قدردانی کرد.
علتیابی حریق و وضعیت فعلی
افلاطونی گفت: با توجه به وضعیت منطقه، وقوع حریق طبیعی بعید است و «عامل انسانی» قطعی است؛ اما تعیین عمد یا سهو بودن حادثه در دست بررسی کارشناسان قرار دارد.
وی افزود: بر اساس تصاویر ماهوارهای، وسعت سوختگی کمتر از ۱۰ هکتار برآورد شده و ارزیابی نهایی پس از اتمام عملیات اطفا اعلام میشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در ۸ ماهه امسال ۲۱۰۲ مورد حریق در جنگلهای مازندران ثبت شده است و مقابله با این روند نیازمند مشارکت مردم، آموزش و تقویت ساختارهای حفاظتی است.
افلاطونی با اشاره به خشکسالی شدید و انباشت لاشبرگ خشک گفت: این شرایط تکرار حریقها را به زنگ خطری جدی تبدیل کرده است.
وی تصریح کرد: با وجود شرایط فوقالعاده دشوار، اطفای حریق با هماهنگی تمام دستگاهها در حداقل سطح ممکن انجام شد.
این مسئول دولتی با انتقاد از اینکه ارزش زیستی منابع طبیعی هنوز جایگاه واقعی خود را در تصمیمسازیها پیدا نکرده است، گفت: هر درخت ارزش یک زندگی را دارد و نباید با محاسبات اقتصادی با آن برخورد شود.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: ۸۳ درصد مساحت کشور عرصههای ملی است و مدیریت این گستردگی نیازمند تقویت نیروی انسانی، تجهیزات و اعتبارات است.
