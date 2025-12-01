به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ همایش برنامه زمانبندی سمپوزیوم بینالمللی «خاک سالم و مدیریت جامع حوزههای آبخیز شهری» به مناسبت روز جهانی خاک در محل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار شد.
صفدر نیازی شهرکی، معاونت امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در این مراسم، گفت: گرامیداشت روز جهانی خاک در ایران بیش از یک دهه سابقه دارد.
وی با تاکید بر این که باید مسئله تغییر اقلیم را جدی گرفت، افزود: میزان بارش از ۲۳۰ میلی متر در سال به حدود ۱۴۰ میلی متر رسیده است. در نتیجه این کاهش بارش سهم آب بخش کشاورزی از ۷۰ میلیارد متر مکعب به حدود ۴۰ میلیارد مکعب رسیده که مشخص نیست همین مقدار هم تأمین شود.
وی ادامه داد: در آتشسوزی جنگلها درختان بسیاری از دست دادیم اما کسی نمیپرسد این آتشسوزیها چه بلایی سر خاک میآورد؟ چقدر خاک در این آتشسوزی از بین رفت؟ خاک غنی و آلی که طی میلیونها سال تشکیل شده بود.
این مسئول دولتی با بیان این که هنوز کشور به شکل جدی به موضوع خاک ورود نکرده است، تصریح کرد: به معضلات و چالشهای خاک از شوری، تغییر کاربری، آلودگی خاک و… که برای خاک ایجاد کردهایم به این مشکلات توجه جدی نداریم.
نیازی شهرکی عنوان کرد: ارزش خاک برای زندگی، تولید آب و… مسئله مهمی است و امروز کشور به دلیل تغییر افلیمی با بحران آب مواجه است. در حالی که کشورهای دیگر در این زمینه ورود جدی داشتهاند. به عنوان مثال، ژاپن دستگاهی ساخته که با حداقل آب افراد استحمام میکنند.
وی گفت: نیاز شرب به تغییر افلیمی توجه ندارد و باید به این موضوع توجه داشت.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر این که باید تغییر اقلیم شکافته شود و آثارش روی آب و خاک سنجیده شود، یادآور شد: در این راستا باید از هوش مصنوعی کمک گرفت و اعتبار در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تخصیص داده شود.
وی با اشاره به داده مکان محور اظهار کرد: زمانی میتوانیم مشکلات کشاورزی را حل کنیم که از دادههای مکان محور استفاده کنیم. امروز از هوش مصنوعی هم باید برای رفع چالشها کمک بگیریم تا به اهداف تعیین شده در این شرایط دست پیدا کنیم.
نظر شما